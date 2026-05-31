Desarmar fusiles y hornear pan para el combate: así ensayó el Cotorro la respuesta a una hipotética invasión en el Día de la Defensa

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El municipio habanero de Cotorro fue escenario este sábado del Día Nacional de la Defensa, con ejercicios que incluyeron instrucción en arme y desarme del fusil AKM, prácticas de tiro, uso de caretas antigases, minas antitanques y, llamativamente, la demostración de capacidades para producir pan y otros alimentos en condiciones de guerra.
Las actividades comenzaron a las 7:00 a.m. en la Cervecería Guido Pérez Valdés, en el Consejo Popular de Lotería, donde las Brigadas de Producción y Defensa y demás participantes recibieron instrucciones antes de dispersarse por las distintas áreas de ejercicio, informó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
Las acciones fueron presididas por Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central y presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, junto al general de Brigada Regis Amorós Delgado, jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental, y el general de Brigada Raúl Pérez Ávila, jefe de la Región Militar de La Habana.
Izquierdo orientó sobre evacuación, comunicaciones, abasto de agua, electricidad y situación higiénico-sanitaria, y recalcó que "en los momentos actuales, la defensa de la Patria es la principal tarea".
También funcionó un banco de sangre en condiciones de campaña, entre cuyos donantes estuvo la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yanet Hernández Pérez.
El acto central incluyó un rechazo explícito a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, citando palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel: "No se irrespeta a los Héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones, sin respuesta. No en Cuba, el General de Ejército es Cuba, y a Cuba se respeta", destacó la fuente.
La primera secretaria del Comité Municipal del Partido, Zulia Muñoz González, afirmó que "vivimos bajo las amenazas del enemigo histórico del pueblo cubano, el gobierno de los Estados Unidos", en referencia tanto al embargo como a los cargos penales contra Castro.
Los ejercicios del Cotorro se enmarcan en una semana de intenso despliegue militar. En abril, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana divulgó un video donde un emprendimiento privado explica cómo alimentar a 300 personas “en tiempo de guerra” usando carbón, leña y aserrín como combustibles.
También hoy, el Ejército Occidental publicó imágenes de entrenamiento con blindados y un video de ejercicios coheteriles de la Marina en el Mariel, bajo el lema "La preparación combativa continúa".
La víspera, Cienfuegos fue escenario de simulacros bélicos por mar y aire, con maniobras de la Marina de Guerra Revolucionaria desde la bahía y ejercicios de evacuación ante golpe aéreo.
Todo esto ocurre en el marco del Año de Preparación para la Defensa 2026, declarado por el régimen, que instituyó ejercicios cada fin de semana desde enero bajo la doctrina de la Guerra de todo el Pueblo.
Como telón de fondo, el 20 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación penal contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, a lo cual se suman reportes sobre sesiones de planificación del Pentágono y el Comando Sur para posibles acciones militares contra la isla.
Desde enero, la administración Trump dispuso más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo, mientras el régimen intensifica su retórica de resistencia ante una población que enfrenta apagones y escasez generalizada.
Preguntas frecuentes sobre los preparativos militares en Cuba y su contexto político
CiberCuba te lo explica:
¿Qué actividades se realizaron en el Día Nacional de la Defensa en La Habana?
Durante el Día Nacional de la Defensa en el municipio de Cotorro, La Habana, se llevaron a cabo ejercicios de arme y desarme de fusiles AKM, prácticas de tiro, uso de caretas antigases y minas antitanques, además de la producción de pan y otros alimentos en condiciones de guerra. Estas actividades buscan preparar a la población para un escenario de conflicto armado.
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¿Cuál es el propósito del Año de Preparación para la Defensa en Cuba?
El Año de Preparación para la Defensa 2026 fue declarado por el régimen cubano para fortalecer la invulnerabilidad militar y perfeccionar el empleo combativo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Este programa incluye la realización de ejercicios militares cada fin de semana y busca movilizar a la población bajo la doctrina de la "Guerra de todo el Pueblo".
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra Raúl Castro?
El régimen cubano ha respondido con una retórica de resistencia y un mensaje de unidad nacionalista, afirmando que "a Cuba se respeta". La acusación contra Raúl Castro, que incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, fue calificada como una "acción política" por Miguel Díaz-Canel, quien ha intentado convertirla en un factor de cohesión interna.
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¿Cuál es el estado actual de la crisis económica y energética en Cuba?
Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y un colapso del suministro de petróleo. La situación se ha agravado tras la captura de Nicolás Maduro y la suspensión de envíos de crudo desde México, dejando al país con reservas limitadas y una dependencia crítica de importaciones de petróleo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.