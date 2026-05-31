Desarmar fusiles y hornear pan para el combate: así ensayó el Cotorro la respuesta a una hipotética invasión en el Día de la Defensa

El régimen intensifica su retórica de resistencia en un escenario de apagones y escasez generalizada

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El municipio habanero de Cotorro fue escenario este sábado del Día Nacional de la Defensa, con ejercicios que incluyeron instrucción en arme y desarme del fusil AKM, prácticas de tiro, uso de caretas antigases, minas antitanques y, llamativamente, la demostración de capacidades para producir pan y otros alimentos en condiciones de guerra.

Las actividades comenzaron a las 7:00 a.m. en la Cervecería Guido Pérez Valdés, en el Consejo Popular de Lotería, donde las Brigadas de Producción y Defensa y demás participantes recibieron instrucciones antes de dispersarse por las distintas áreas de ejercicio, informó el periódico oficial Tribuna de La Habana.

Las acciones fueron presididas por Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central y presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, junto al general de Brigada Regis Amorós Delgado, jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental, y el general de Brigada Raúl Pérez Ávila, jefe de la Región Militar de La Habana.

Izquierdo orientó sobre evacuación, comunicaciones, abasto de agua, electricidad y situación higiénico-sanitaria, y recalcó que "en los momentos actuales, la defensa de la Patria es la principal tarea".

También funcionó un banco de sangre en condiciones de campaña, entre cuyos donantes estuvo la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yanet Hernández Pérez.

El acto central incluyó un rechazo explícito a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, citando palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel: "No se irrespeta a los Héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones, sin respuesta. No en Cuba, el General de Ejército es Cuba, y a Cuba se respeta", destacó la fuente.

La primera secretaria del Comité Municipal del Partido, Zulia Muñoz González, afirmó que "vivimos bajo las amenazas del enemigo histórico del pueblo cubano, el gobierno de los Estados Unidos", en referencia tanto al embargo como a los cargos penales contra Castro.

Los ejercicios del Cotorro se enmarcan en una semana de intenso despliegue militar. En abril, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana divulgó un video donde un emprendimiento privado explica cómo alimentar a 300 personas “en tiempo de guerra” usando carbón, leña y aserrín como combustibles.

También hoy, el Ejército Occidental publicó imágenes de entrenamiento con blindados y un video de ejercicios coheteriles de la Marina en el Mariel, bajo el lema "La preparación combativa continúa".

La víspera, Cienfuegos fue escenario de simulacros bélicos por mar y aire, con maniobras de la Marina de Guerra Revolucionaria desde la bahía y ejercicios de evacuación ante golpe aéreo.

Todo esto ocurre en el marco del Año de Preparación para la Defensa 2026, declarado por el régimen, que instituyó ejercicios cada fin de semana desde enero bajo la doctrina de la Guerra de todo el Pueblo.

Como telón de fondo, el 20 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación penal contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, a lo cual se suman reportes sobre sesiones de planificación del Pentágono y el Comando Sur para posibles acciones militares contra la isla.

Desde enero, la administración Trump dispuso más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo, mientras el régimen intensifica su retórica de resistencia ante una población que enfrenta apagones y escasez generalizada.