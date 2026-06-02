Marco Rubio insiste: «Cuba necesita nuevas personas al mando para poder cambiar»

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para defender el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027 y ofreció un diagnóstico contundente sobre Cuba: el país no puede reformarse mientras las mismas personas sigan al mando.

«Realmente no creo que este sistema sea capaz de reformarse a sí mismo a menos que nuevas personas asuman el control», declaró Rubio ante los senadores, en lo que representa un endurecimiento notable de su postura respecto a semanas anteriores.

El secretario de Estado centró su análisis en GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas, al que describió como el verdadero poder detrás de la isla.

«Cuba en realidad no está controlada por el gobierno. Cuba está controlada por una empresa holding militar llamada GAESA, y GAESA posee prácticamente todo en el país. Controla el sector turístico, controla la minería, controla las gasolineras; lo posee todo. Aproximadamente el 70% del PIB de Cuba está bajo el control de esta empresa militar», afirmó.

Rubio precisó que GAESA acumula entre 14,000 y 17,000 millones de dólares en activos, sin que un solo centavo de ese dinero llegue al tesoro público cubano.

«Hay personas literalmente pasando hambre. Hay personas literalmente sufriendo las consecuencias de una red eléctrica que no ha recibido mantenimiento en diez años. Sin embargo, esta empresa holding militar está sentada sobre todos esos activos», denunció.

El secretario calificó a Cuba de Estado fallido que representa una amenaza directa para Estados Unidos y subrayó que la isla necesita «reformas sistémicas y serias», pero descartó que el liderazgo actual sea capaz de llevarlas a cabo.

Esta posición contrasta con la que Rubio mantuvo apenas el 27 de mayo en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, cuando dejó abierta la puerta al diálogo: «Estaremos hablando con ellos, estaremos trabajando en ello. Queremos algo bueno para el pueblo cubano».

En esa misma sesión, Rubio ya había calificado al régimen de «comunistas incompetentes» y señalado a GAESA como el principal problema estructural de la isla.

Durante la audiencia de este martes, Rubio también acusó a Cuba de patrocinar el terrorismo y de haber respaldado a prácticamente todos los grupos violentos de izquierda en el hemisferio occidental, mencionando explícitamente al ELN y las FARC.

Además, alertó sobre la presencia en la isla de instalaciones de espionaje operadas en nombre de China y Rusia, con capacidad para interceptar comunicaciones militares y civiles del sureste de Estados Unidos.

Las declaraciones se producen en un momento de máxima presión sobre La Habana: desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, incluyendo medidas directas contra GAESA y su presidenta, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.

Estados Unidos también ha interceptado al menos siete tanqueros en aguas internacionales, lo que ha reducido las importaciones de combustible de Cuba entre un 80% y un 90%, agravando una crisis energética que en 2026 ha dejado a gran parte del territorio con apagones de hasta 24 horas diarias.

El plazo para que empresas extranjeras cierren sus operaciones con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias vence el próximo viernes 5 de junio, lo que otorga máxima urgencia al contexto diplomático en que se produjo la audiencia de este martes.