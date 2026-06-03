Cuadra en Boyeros queda a oscuras por luminaria averiada y los ladrones aprovecharon la oportunidad

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Vecinos del reparto 1ro de Mayo, en el municipio habanero de Boyeros, denunciaron públicamente que una luminaria en cortocircuito, reportada hace más de dos meses sin respuesta de la Empresa Eléctrica de La Habana, dejó su cuadra a oscuras y ya derivó en al menos un robo.

La denuncia fue publicada por Osdani Hernández Alfonso en el grupo de Facebook «Eléctrica de Cuba...lo que nos UNE», uno de los principales canales de presión ciudadana ante la inacción institucional en materia eléctrica.

Según el relato de los vecinos, el 5 de abril de 2026 reportaron formalmente —con folio 16046— una luminaria con chispazos visibles y riesgo de incendio y electrocución en la Calle 178 (1ra sur) entre 180 y 182, frente al número 17805.

«Más de dos meses después, la empresa no ha enviado ninguna brigada», señala la publicación.

El problema original era una instalación defectuosa con cables pelados que los propios vecinos debían manipular manualmente para encender y apagar la luz.

Ante el peligro inminente y la inacción total, un vecino tuvo que desconectar los cables para evitar una desgracia, dejando la cuadra completamente a oscuras.

La consecuencia no tardó: «Ya se ha reportado al menos un robo en la cuadra aprovechando la falta de luz. La inseguridad crece», advierte la denuncia.

Las fotografías adjuntas muestran un poste de madera envejecida con cables eléctricos enrollados de forma improvisada, empalmes artesanales con hilos de cobre retorcidos sin protección aislante y cinta aislante aplicada de manera rudimentaria.

Los vecinos no se limitaron a denunciar: citaron expresamente la Constitución cubana de 2019, la Ley 139/2020 sobre obligaciones municipales de servicios públicos, y los artículos 256 y 274 del Código Penal (Ley 151/2022), que tipifican la omisión de funciones de funcionarios y la puesta en peligro de la vida o salud de los ciudadanos.

«La omisión de funciones de un funcionario que causa daño o peligro es un delito. Poner en peligro la vida o la salud de los ciudadanos también es un delito. Ustedes han incurrido en ambos», señala el texto dirigido a la empresa estatal.

En un plazo de siete días hábiles, los vecinos exigen el envío de una brigada de reparación, una respuesta escrita con nombre y cargo del responsable, y una inspección de la cuadra para detectar más instalaciones defectuosas.

El caso se enmarca en una crisis eléctrica que golpea especialmente a Boyeros. En mayo de 2026, los apagones en el municipio alcanzaron hasta 22 horas diarias, en un contexto nacional de déficits de generación superiores a 1,700 MW.

La relación entre oscuridad y aumento de la delincuencia es un fenómeno documentado en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos en 2025, un alza del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

El mismo martes, apenas un día antes de esta denuncia, la policía detuvo en Guantánamo a ocho jóvenes implicados en una cadena de robos y venta ilegal de lámparas solares del alumbrado público, ilustrando la doble dimensión del problema: el alumbrado como víctima del robo y como factor que, cuando falla, facilita otros delitos.

La estrategia de citar leyes cubanas en denuncias ciudadanas es una táctica creciente para dar legitimidad y presión formal a las reclamaciones ante instituciones estatales que, en la práctica, ignoran sistemáticamente los reportes de la población.