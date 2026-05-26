Son cada vez menos los cubanos emigrados que regresan a la Isla

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El número de cubanos residentes en el exterior que viajan a la Isla cayó de forma pronunciada en 2025, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba en su infografía «Datos en Retrospectiva»: solo 228,091 cubanos no residentes llegaron al país durante ese año, frente a 294,816 en 2024, una diferencia de 66,725 personas.

La cifra de 2025 es la más baja desde la recuperación pospandemia y consolida una nueva tendencia descendente que se agudiza en 2026, cuando Cuba perdió casi la mitad de sus viajeros totales entre enero y abril respecto al mismo período del año anterior, con una caída del 46,4%.

El pico histórico de la serie 2015-2025 se registró en 2019, cuando 623,972 cubanos del exterior visitaron la Isla.

Los años 2017 (517,561) y 2018 (600,306) son los únicos, junto a 2019, que superaron los 500,000 visitantes de la diáspora.

La pandemia de COVID-19 provocó el desplome más abrupto: de 623,972 llegadas en 2019 se pasó a 150,388 en 2020 y al mínimo histórico de 52,804 en 2021.

La recuperación pospandemia fue parcial: 333,191 en 2022 y 358,481 en 2023, sin recuperar en ningún momento los niveles anteriores a la pandemia.

Desde 2023, la tendencia volvió a invertirse y no ha dejado de empeorar.

La ONEI atribuye parte del descenso a factores externos: «en los últimos años ha habido una intensificación de las medidas contra Cuba por parte del gobierno de EE. UU., este factor externo ha impactado de manera directa las dinámicas de viaje».

Sin embargo, la crisis estructural interna pesa de forma determinante en la decisión de los emigrados de no regresar, aunque sea de visita.

Al menos 11 aerolíneas suspendieron operaciones hacia Cuba en 2026 y se cancelaron más de 1,700 vuelos por escasez de combustible de aviación, lo que encarece y dificulta los desplazamientos desde la diáspora.

Los más de 15,000 cubanos de la diáspora que dejaron de viajar a la Isla en apenas los dos primeros meses de 2026 —23,002 frente a 38,597 en igual período de 2025— ilustran la velocidad con que se profundiza esa desconexión.

El contexto migratorio agrava el panorama: entre 2021 y 2025 salieron de Cuba más de un millón de personas, y la población residente en la Isla cayó a unos 8,62 millones, lo que reduce la base de familias que pueden recibir visitas desde el exterior.

Cuba cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, el peor dato desde 2002 si se excluyen los años de pandemia, con una caída del 17,8% respecto a 2024.

La tendencia de 2026 no ofrece señales de reversión: hasta febrero de ese año, Cuba recibió un total de 363,649 viajeros internacionales, apenas el 73,1% de los arribos registrados en el mismo período de 2025.