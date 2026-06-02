Viral la actuación de Hallel en el Inicio del Verano en Varadero por la reacción del público: «Se ve que estaban cansados»

La cantante cubana Hallel Génesis protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana tras viralizarse un video de su actuación en el Inicio del Verano en Varadero, donde el público permaneció prácticamente inmóvil mientras ella daba todo en el escenario.
El clip, publicado el lunes por la cuenta @lafamiliacubana_oficial en TikTok, muestra a la artista cantando con energía ante una multitud que apenas reacciona: muchos miraban sus teléfonos, otros lucían expresión de aburrimiento, y casi nadie se movía al ritmo de la música.
Las imágenes generaron una avalancha de comentarios divididos entre quienes defendieron a Hallel y quienes se burlaron de la situación.
«La única que canta y la gente como ha perdido el gusto por la música, ni se mueven, ¡qué horror!», escribió un usuari.
Otros señalaron que el estilo de Hallel, alejado del reparto y la música urbana más bailable que domina el gusto popular en Cuba, chocó con el ambiente del festival: «Ella canta lindo y sus canciones tienen una letra muy hermosa, pero lamentablemente los jóvenes cubanos no están listos para eso».
Varios comentarios también apuntaron a problemas técnicos como factor determinante. «Cabe resaltar que a diferencia de los demás artistas cantó y dio su show, aunque creo que el sonido no la ayudó en lo absoluto», señaló otro usuario, mientras que otro añadió con ironía: «Evidentemente ella le cae mal al sonidista».
No faltaron quienes la compararon favorablemente con el resto del cartel: «Al menos ella cantó, los otros ladraron», resumió un comentario, en referencia a que otros artistas del evento salieron al escenario con el audio de sus canciones de fondo.
La propia Hallel respondió a la viralidad con humor. En su Instagram publicó un breve video titulado «un déjà vu», en el que se escucha la frase: «Una bulla al inicio, mano para arriba», aparentemente burlándose de la escasa reacción del público.
El evento «Inicio del Verano 2K26» se celebró en Varadero, con artistas como Yomil, Ja Rulay, Wildey o Zurdo MC. El festival ya era polémico antes de la actuación de Hallel: los Pichy Boys lo criticaron como un intento del régimen de «demostrar normalidad» en medio de la crisis, y las imágenes de billetes tirados en el escenario como confeti generaron indignación en redes ante la escasez que vive el resto del país.
Durante su visita a Cuba, Hallel también entregó ayuda a embarazadas, un gesto que algunos usuarios destacaron frente a las críticas por su participación en el evento.
Preguntas frecuentes sobre el evento "Inicio del Verano 2K26" en Varadero y la actuación de Hallel Génesis
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video de la actuación de Hallel Génesis se volvió viral?
El video se volvió viral porque muestra a Hallel Génesis actuando con energía ante un público que permaneció inmóvil y sin reacción. La situación generó una avalancha de comentarios en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes defendieron a la artista y quienes se burlaron de la falta de respuesta del público. Algunos señalaron problemas técnicos y el desinterés del público cubano por su estilo musical como factores determinantes.
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¿Qué otros artistas participaron en el evento "Inicio del Verano 2K26" en Varadero?
Además de Hallel Génesis, el evento contó con la participación de artistas como Yomil, Ja Rulay, Wildey, Zurdo MC y El Micha. El evento se celebró en el Hotel Resonance Musique de Varadero durante 72 horas continuas. Sin embargo, fue objeto de críticas por el contraste entre la celebración y la crisis que atraviesa Cuba.
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¿Qué gesto solidario realizó Hallel Génesis durante su visita a Cuba?
Durante su visita a Cuba, Hallel Génesis entregó ayuda a embarazadas en el Hogar Materno de Güines, provincia de Mayabeque. La artista donó artículos de bebé que había reunido de su familia, un gesto que fue ampliamente aplaudido en redes sociales. Hallel aclaró que su intención no era demostrar sus acciones, sino incitar a otros a ayudar.
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¿Por qué el evento "Inicio del Verano 2K26" fue objeto de controversia?
El evento fue criticado por el contraste entre la fiesta de lujo en Varadero y la difícil situación que vive el pueblo cubano, que enfrenta apagones, escasez de alimentos y otros problemas. La presencia de figuras como Sandro Castro y la promoción del evento en redes también intensificaron las críticas, al ser visto como un intento del régimen de proyectar una imagen de normalidad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.