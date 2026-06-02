Viral la actuación de Hallel en el Inicio del Verano en Varadero por la reacción del público: «Se ve que estaban cansados»

La cantante cubana Hallel Génesis protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana tras viralizarse un video de su actuación en el Inicio del Verano en Varadero, donde el público permaneció prácticamente inmóvil mientras ella daba todo en el escenario.

El clip, publicado el lunes por la cuenta @lafamiliacubana_oficial en TikTok, muestra a la artista cantando con energía ante una multitud que apenas reacciona: muchos miraban sus teléfonos, otros lucían expresión de aburrimiento, y casi nadie se movía al ritmo de la música.

Las imágenes generaron una avalancha de comentarios divididos entre quienes defendieron a Hallel y quienes se burlaron de la situación.

«La única que canta y la gente como ha perdido el gusto por la música, ni se mueven, ¡qué horror!», escribió un usuari.

Otros señalaron que el estilo de Hallel, alejado del reparto y la música urbana más bailable que domina el gusto popular en Cuba, chocó con el ambiente del festival: «Ella canta lindo y sus canciones tienen una letra muy hermosa, pero lamentablemente los jóvenes cubanos no están listos para eso».

Varios comentarios también apuntaron a problemas técnicos como factor determinante. «Cabe resaltar que a diferencia de los demás artistas cantó y dio su show, aunque creo que el sonido no la ayudó en lo absoluto», señaló otro usuario, mientras que otro añadió con ironía: «Evidentemente ella le cae mal al sonidista».

No faltaron quienes la compararon favorablemente con el resto del cartel: «Al menos ella cantó, los otros ladraron», resumió un comentario, en referencia a que otros artistas del evento salieron al escenario con el audio de sus canciones de fondo.

La propia Hallel respondió a la viralidad con humor. En su Instagram publicó un breve video titulado «un déjà vu», en el que se escucha la frase: «Una bulla al inicio, mano para arriba», aparentemente burlándose de la escasa reacción del público.

El evento «Inicio del Verano 2K26» se celebró en Varadero, con artistas como Yomil, Ja Rulay, Wildey o Zurdo MC. El festival ya era polémico antes de la actuación de Hallel: los Pichy Boys lo criticaron como un intento del régimen de «demostrar normalidad» en medio de la crisis, y las imágenes de billetes tirados en el escenario como confeti generaron indignación en redes ante la escasez que vive el resto del país.

Durante su visita a Cuba, Hallel también entregó ayuda a embarazadas, un gesto que algunos usuarios destacaron frente a las críticas por su participación en el evento.