En bikini desde Varadero: Hallel Génesis vuelve a Cuba para cantar en el inicio del verano

La artista cubana Hallel Génesis viajó a Cuba para cantar en Varadero con motivo del inicio del verano, y dejó constancia del viaje en sus publicaciones de Instagram con fotos y videos en bikini desde las playas del principal polo turístico de la isla.

En las imágenes, Hallel aparece con un top de bikini blanco que dejaba muy poco a la imaginación, disfrutando del mar, las instalaciones hoteleras y las temperaturas de Cuba.

Captura Instagram / Hallel Génesis

"Lo único que necesitaba era la playita de Cuba", confesó en uno de los post mientras posaba con el mar de fondo.

En varias historias compartió su emoción y entusiasmo por cantar nuevamente ante el público cubano.

Captura Instagram / Hallel Génesis

La artista también compartió una historia junto al cantante cubano Zurdo MC, durante la fiesta del inicio del Verano con el tema «Poquitico» de fondo. En la publicación le dedicó el mensaje «Mi broo personalll» al artista.

Captura Instagram / Hallel Génesis

Este regreso a la isla no es el primero. Hallel Génesis ya había viajado a Cuba en varias ocasiones para colaboraciones musicales como la que hizo con Yomil Hidalgo y a grabar videoclips de sus temas.

La decisión de actuar en Varadero era previsible. El pasado año cuando le preguntaron si cantaría en Cuba, Hallel respondió sin dudar que lo haría «un millón de veces sí» y que soñaba con un show «gigante en un estadio». Esa declaración generó reacciones encontradas en la comunidad cubana.

El viaje la coloca de nuevo en el centro de una polémica recurrente y muy sensible: la de los artistas cubanos radicados en Miami que viajan a actuar en la isla; sobre todo ahora, en un contexto de crisis generalizada en Cuba donde priorizar una fiesta por el inicio del verano en un polo turístico en medio del hambre, la miseria y los apagones resulta incomprensible.

Hace poco, Willy Chirino criticó a quienes «navegan en las dos aguas», actuando para el régimen y para el exilio sin posicionarse políticamente, críticas que de un modo u otro han recaído sobre Hallel.