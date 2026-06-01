En bikini desde Varadero: Hallel Génesis vuelve a Cuba para cantar en el inicio del verano

La artista cubana Hallel Génesis viajó a Cuba para cantar en Varadero con motivo del inicio del verano, y dejó constancia del viaje en sus publicaciones de Instagram con fotos y videos en bikini desde las playas del principal polo turístico de la isla.
En las imágenes, Hallel aparece con un top de bikini blanco que dejaba muy poco a la imaginación, disfrutando del mar, las instalaciones hoteleras y las temperaturas de Cuba.
"Lo único que necesitaba era la playita de Cuba", confesó en uno de los post mientras posaba con el mar de fondo.
En varias historias compartió su emoción y entusiasmo por cantar nuevamente ante el público cubano.
La artista también compartió una historia junto al cantante cubano Zurdo MC, durante la fiesta del inicio del Verano con el tema «Poquitico» de fondo. En la publicación le dedicó el mensaje «Mi broo personalll» al artista.
Este regreso a la isla no es el primero. Hallel Génesis ya había viajado a Cuba en varias ocasiones para colaboraciones musicales como la que hizo con Yomil Hidalgo y a grabar videoclips de sus temas.
La decisión de actuar en Varadero era previsible. El pasado año cuando le preguntaron si cantaría en Cuba, Hallel respondió sin dudar que lo haría «un millón de veces sí» y que soñaba con un show «gigante en un estadio». Esa declaración generó reacciones encontradas en la comunidad cubana.
El viaje la coloca de nuevo en el centro de una polémica recurrente y muy sensible: la de los artistas cubanos radicados en Miami que viajan a actuar en la isla; sobre todo ahora, en un contexto de crisis generalizada en Cuba donde priorizar una fiesta por el inicio del verano en un polo turístico en medio del hambre, la miseria y los apagones resulta incomprensible.
Hace poco, Willy Chirino criticó a quienes «navegan en las dos aguas», actuando para el régimen y para el exilio sin posicionarse políticamente, críticas que de un modo u otro han recaído sobre Hallel.
Preguntas frecuentes sobre Hallel Génesis y su regreso a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Hallel Génesis decidió cantar en Varadero?
Hallel Génesis decidió cantar en Varadero para celebrar el inicio del verano, compartiendo su entusiasmo por actuar ante el público cubano. El evento se enmarca en su deseo declarado previamente de realizar un show grande en Cuba, a pesar de la polémica que puede generar entre los cubanos residentes en la isla y en el exilio.
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¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad cubana ante el regreso de Hallel Génesis a Cuba?
El regreso de Hallel Génesis a Cuba ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores celebran su música y su presencia en la isla, otros critican su decisión de actuar en Cuba en un momento de crisis, considerando que esto puede interpretarse como un apoyo implícito al régimen. Esta tensión refleja el debate sobre los artistas cubanos que viven en el extranjero y regresan a la isla para presentaciones.
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¿Cómo ha influido la carrera de Hallel Génesis su relación con otros artistas cubanos?
Hallel Génesis ha colaborado con varios artistas cubanos tanto dentro como fuera de Cuba, como Yomil Hidalgo, lo que ha fortalecido su presencia en la escena musical. Su relación con artistas como Zurdo MC también se refleja en sus redes sociales, donde comparte momentos con ellos, lo que demuestra su interés en mantener vínculos con la comunidad musical cubana.
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¿Qué críticas han recibido artistas cubanos por cantar en Cuba?
Artistas cubanos han recibido críticas por "navegar en las dos aguas", actuando tanto en Cuba como en el exilio sin tomar una postura política clara. Estas críticas se intensifican en un contexto donde la isla enfrenta una crisis económica y social, y figuras como Willy Chirino han cuestionado a artistas que no se posicionan políticamente respecto al régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.