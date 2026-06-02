A punto de ser mamá, Samantha Espineira celebra su cumpleaños más especial: «Mi mayor regalo ya viene en camino»

La influencer cubana Samantha Espineira celebra hoy su cumpleaños en un momento que ella misma describe como el más significativo de su vida: embarazada de su primera hija y a punto de convertirse en madre por primera vez. En su publicación de Instagram, la creadora de contenido posó frente a un café de ambiente urbano sosteniendo un pastel blanco con la inscripción «Happy Birthday», luciendo una sudadera crop de Prada y mostrando con orgullo su embarazo visible.

En el texto que acompañó la imagen, Samantha escribió: «Este año las velas tienen un significado diferente. Mi mayor regalo ya viene en camino, y eso hace que este sea el cumpleaños más especial de mi vida».

Su pareja, el empresario Norlen Serra, también le dedicó una historia de Instagram con un emotivo mensaje: «Eres una excelente mujer y sé que vas a hacer una excelente madre, te amo. Vamos a disfrutar tu día como te mereces».

Samantha cumple años en una etapa de plenitud personal y profesional. Nacida en Cuba, comenzó su carrera en redes sociales en 2019 desde la isla, donde estudiaba Sociología en la Universidad de La Habana, combinando los estudios con contenido de modelaje y estilo de vida.

En 2022 emigró a Miami, ciudad desde la que consolidó su presencia digital colaborando con marcas internacionales de moda y clínicas estéticas. En marzo de 2025 superó el millón de seguidores en Instagram, un hito que la posicionó como una de las creadoras cubanas más influyentes de la plataforma.

El embarazo fue anunciado el 8 de marzo de 2026 con un video en el que aparecía el mensaje «Baby Serra is on the way!» junto a una imagen de ultrasonido. Semanas después, el 23 de marzo, la pareja celebró un gender reveal en Miami donde confirmaron que esperan una niña.

Desde entonces, Samantha ha documentado activamente su embarazo en redes. En mayo presumió su baby bump en bikini, manteniendo una alta visibilidad pública que sus seguidores han seguido con entusiasmo.

El último año también estuvo marcado por episodios de mayor exposición mediática. En diciembre de 2025, Samantha tuvo que desmentir públicamente afirmaciones de Sandro Castro —nieto de Fidel Castro—, quien hizo declaraciones falsas sobre ella en un video viral, y anunció posibles acciones legales por difamación.

En enero de 2026, la influencer anunció una pausa en redes sociales para priorizar su salud mental y bienestar emocional. Y en marzo, publicó un llamado a la unidad de los cubanos para visibilizar la crisis en la isla, afirmando que «Cuba es, ahora mismo, un asunto de humanidad».

Hoy, con su hija en camino y rodeada del cariño de su pareja y sus seguidores, Samantha Espineira sopla las velas de un cumpleaños que, según sus propias palabras, no tiene comparación con ningún otro.

¡Muchas felicidades, Samantha!