Samantha Espineira arremete contra Sandro Castro e insinúa acciones legales: "No quiero que me vinculen con la dictadura"

La influencer cubana Samantha Espineira reapareció en redes sociales junto a sus abogadas para desmentir de forma contundente las declaraciones de Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, quien recientemente afirmó haber tenido una relación con ella “antes de la pandemia”.

En un video publicado en sus redes, Espineira expresó su molestia ante lo que calificó como una “polémica completamente falsa” y aclaró que no tiene ni ha tenido vínculos con ninguna persona relacionada con la dictadura cubana.

“Salió una polémica que es completamente falsa, que toca temas sensibles, políticos, y tiene que ver con mi país, un país que siempre he defendido y no quiero que me vinculen para nada con ninguna persona que tenga que ver con la dictadura”, dijo en el video.

La creadora de contenido explicó que el propio Sandro Castro la contactó por WhatsApp, recordando que el joven había obtenido su número años atrás cuando la buscó para un proyecto de fiestas con su pareja en ese momento que nunca se concretó. Según ella, el nieto de Fidel Castro habría usado esa cercanía para fabricar un contenido “de humor” con insinuaciones falsas.

“Él sabía que yo iba a exponer esto públicamente y quiso decir que había tenido algo conmigo, algo que es mil por ciento falso”, subrayó Espineira, quien añadió que en el tiempo del supuesto vínculo con Sandro mantuvo una relación estable de siete años y que “toda La Habana lo sabe”.

Durante el video, una de sus abogadas intervino para advertir que cuando una persona, más allá de difundir una opinión, habla de hechos totalmente falsos, puede ser acusada de difamación.

La declaración de la letrada deja entrever que Samantha estaría evaluando acciones legales contra Sandro Castro por daño a su imagen y reputación.

Sandro Castro insiste en su versión

Las declaraciones de Samantha llegan pocas horas después de que Sandro Castro reafirmara su versión en una historia de Instagram. El nieto del dictador aseguró que “todo fue verdad” y que el supuesto encuentro ocurrió “antes de la pandemia”.

“Lo de Samantha ocurrió en años atrás, antes de la pandemia. Todo el mundo tiene un pasado; después se vive presente y futuro. Pero yo siempre voy a decir la verdad”, dijo, afirmando que no busca popularidad ni atención.

El joven, conocido en redes por su estilo provocador y sus polémicas declaraciones, concluyó su mensaje con su característico tono desafiante: “El Vampirash nunca los va a engañar”.

La disputa entre ambos ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras muchos usuarios respaldan a Samantha Espineira y critican la “búsqueda de notoriedad” de Sandro Castro, otros creen en la versión del nieto del dictador.