Alerta en Florida por aumento de casos de bacteria come carne: Estos son los condados afectados hasta ahora

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Florida registra en lo que va de 2026 cinco casos confirmados de infección por Vibrio vulnificus, la bacteria popularmente conocida como «come carne», según datos del Departamento de Salud del estado.

La preocupación de las autoridades radica en que las infecciones están apareciendo antes de lo habitual, previo al período más cálido del verano.

Los contagios se han detectado en los condados de Miami-Dade, Hillsborough, Lee, Palm Beach y St. Johns.

Según las propias autoridades sanitarias, «la cifra de casos ya supera la reportada en el mismo período del año pasado».

Un caso que terminó en amputación

Uno de los episodios más graves de este año involucró a un residente de 74 años del condado de St. Johns que tenía una herida en la pierna derecha y nadó brevemente en aguas de la costa del Golfo de Florida.

Dos días después, la lesión empeoró de forma acelerada: aparecieron hematomas, dolor intenso y cambios de color en la piel, además de hinchazón en uno de sus brazos.

Al tercer día acudió a urgencias, donde fue sometido a cirugía de emergencia para retirar tejido muerto e infectado.

Aunque el paciente sobrevivió, el desenlace fue devastador: según el informe publicado en The New England Journal of Medicine, «fue necesario amputarle la pierna por encima de la rodilla para salvarle la vida», además de realizarle extensos injertos de piel en el brazo afectado.

¿Qué es la bacteria come carne y cómo se contagia?

La Vibrio vulnificus habita de forma natural en aguas costeras cálidas y salobres, y no se transmite de persona a persona.

Puede ingresar al organismo a través de heridas abiertas, tatuajes recientes o perforaciones en la piel expuestas al agua contaminada, aunque la principal vía de contagio es el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, enrojecimiento, inflamación y lesiones cutáneas con ampollas, y suelen aparecer en menos de 24 horas tras el contacto con la bacteria.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), «aproximadamente una de cada cinco personas infectadas muere y algunas víctimas fallecen apenas uno o dos días después de que aparecen los primeros síntomas».

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Aunque cualquier persona puede infectarse, los grupos más vulnerables son quienes padecen enfermedades hepáticas, diabetes, cáncer, VIH o talasemia, así como quienes toman medicamentos inmunosupresores o para reducir la acidez estomacal.

Fuera de Florida, Connecticut también confirmó recientemente un caso en 2026; la persona afectada sobrevivió tras recibir atención médica.

Una tendencia que se agrava

La mayoría de los casos se reportan entre mayo y octubre. Que los contagios aparezcan antes de ese pico estival es precisamente lo que genera la alerta especial este año.

Especialistas han señalado que «el calentamiento de las aguas costeras podría estar favoreciendo la expansión de la bacteria hacia regiones más al norte de Estados Unidos, donde históricamente era menos común».

El historial reciente en Florida es alarmante: en 2023 se registraron 46 casos y 11 muertes; en 2025, 33 casos y cinco muertes en 16 condados; y en 2024 se alcanzó un récord histórico de 82 casos y 19 muertes, cifra vinculada al impacto de los huracanes Helene y Milton.

¿Cómo protegerse y dónde consultar alertas?

Las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar con heridas abiertas, lavar de inmediato cualquier lesión expuesta al agua salada y abstenerse de consumir mariscos crudos.

Quienes deseen verificar el estado de las playas pueden consultar el programa oficial Florida Healthy Beaches, que monitorea la calidad del agua costera y publica alertas por condado en tiempo real.

Un estudio científico documentó un aumento de ocho veces en las infecciones por heridas de Vibrio vulnificus en la costa este de Estados Unidos entre 1988 y 2018, con el límite norte de los casos desplazándose aproximadamente 48 kilómetros por año hacia el norte, lo que proyecta que la bacteria podría alcanzar los centros de población de Nueva York entre 2041 y 2060.