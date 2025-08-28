Florida alerta por la "bacteria come carne": Cinco muertos y 23 contagios en lo que va de año

Vídeos relacionados:

Florida enfrenta nuevamente la amenaza de la Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la "bacteria come carne", que en lo que va de 2025 ya ha dejado cinco muertes y 23 casos confirmados, según las autoridades sanitarias.

Muertes y distribución de los casos

Los reportes del Departamento de Salud de Florida detallan que los decesos se registraron en los condados de Bay (2), Broward, Hillsborough y St. Johns.

En total, se han confirmado contagios en 16 condados, lo que refleja la amplia presencia de la bacteria en las aguas marinas cálidas y salobres del estado.

En 2024, Florida reportó un récord de 19 muertes y más de 80 casos, cifras que las autoridades atribuyeron al impacto de los huracanes Helene y Milton, cuyos desbordamientos e inundaciones generaron condiciones propicias para la proliferación de la bacteria en zonas costeras.

Una amenaza persistente en verano

La Vibrio vulnificus habita en ambientes marinos cálidos y poco profundos. Puede ingresar al cuerpo a través de heridas abiertas expuestas al agua de mar o mediante el consumo de mariscos crudos contaminados, especialmente ostras.

Los síntomas iniciales incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos.

En casos severos, la infección cutánea puede provocar lesiones, úlceras y necrosis, lo que obliga en ocasiones a realizar amputaciones. La rápida progresión de la bacteria también puede derivar en shock séptico y la muerte si no se trata con urgencia.

Los expertos en enfermedades infecciosas advierten que las personas con dolencias crónicas como diabetes o padecimientos hepáticos, así como quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, son más vulnerables a sufrir complicaciones graves.

Prevención y recomendaciones

Aunque se trata de una infección poco frecuente, las autoridades subrayan que su alta letalidad obliga a extremar precauciones.

El Departamento de Salud de Florida y los CDC recomiendan:

Evitar nadar con heridas abiertas o recientes en aguas saladas o salobres.

No consumir ostras ni mariscos crudos.

Lavar de inmediato cualquier herida que haya estado en contacto con agua marina.

Usar guantes protectores al manipular mariscos crudos.

Buscar atención médica inmediata ante síntomas sospechosos.

Los médicos, insisten los expertos, deben mantener "alta sospecha clínica" cuando atienden a pacientes con cuadros gastrointestinales graves o infecciones de rápida evolución tras contacto con el mar.

El riesgo después de tormentas y huracanes

Especialistas coinciden en que fenómenos climáticos extremos, como los huracanes, elevan el riesgo de contagios debido a las inundaciones y al desbordamiento de aguas contaminadas.

El año pasado, tras el paso del huracán Milton, las autoridades estatales emitieron alertas especiales sobre la bacteria, que también se ha detectado en sargazos y microplásticos flotantes en el Golfo de México, lo que agrava el riesgo medioambiental.

Un estudio realizado en 2023 por la Universidad Atlántica de Florida demostró que la bacteria puede adherirse a algas marinas y residuos plásticos, formando una "tormenta patógena perfecta" con potencial para afectar tanto a la vida marina como a la salud humana.

Una amenaza que no cede

Aunque la bacteria no se transmite de persona a persona, el repunte de casos en apenas medio año genera preocupación entre las autoridades, especialmente ahora que las altas temperaturas y la llegada masiva de turistas a las playas aumentan la exposición.

Con los antecedentes de años recientes y la confirmación de nuevas muertes en 2025, los expertos advierten que la vigilancia epidemiológica y la prevención serán claves para evitar que la “bacteria come carne” cobre más vidas en Florida en lo que resta del año.

