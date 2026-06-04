Autoridades sanitarias alertan sobre nuevos casos de hepatitis en Matanzas

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Las autoridades sanitarias de Matanzas reportaron siete nuevos casos positivos de hepatitis y 49 sospechosos en la última semana, según el informe epidemiológico presentado por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
El informe fue ofrecido por los doctores Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y Julio Ernesto Hernández Sánchez, subdirector provincial de Asistencia Médica.
El municipio de Matanzas concentra alrededor del 40% del acumulado anual de casos en la provincia, seguido por Cárdenas, Ciénaga de Zapata y Unión de Reyes.
En el brote activo de Versalles se detectaron seis nuevos sospechosos durante la semana, mientras que el brote de Cárdenas no aportó nuevos casos y las autoridades prevén cerrarlo el próximo 19 de junio.
Las autoridades describieron la situación como una meseta «con leve tendencia al descenso», con brotes aislados pero sin grandes focos, y los casos dispersos y bajo control.
Este escenario se produce tras meses de escalada. En mayo, las autoridades calificaron la situación epidemiológica de Matanzas como «compleja», vinculándola a la crisis de abastecimiento de agua y la recogida irregular de desechos sólidos.
Más de 300,000 habitantes de la provincia carecen de suministro estable de agua potable, según reconoció la viceprimera ministra Inés María Chapman, y los pozos informales se duplicaron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
A nivel nacional, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, negó que Cuba viva una epidemia de hepatitis, aunque reconoció ante la agencia EFE una situación «muy compleja».
En cuanto a otras enfermedades, se reportaron 47 casos de arbovirosis en la semana, con Jagüey Grande, Los Arabos, Colón y Limonar como los municipios de mayor incremento, aunque fue la semana con menos casos de este tipo en los últimos seis años.
Todas las pruebas para dengue resultaron negativas, por lo que las autoridades confirmaron que Matanzas se mantiene libre de transmisión activa de esa enfermedad.
En el ámbito materno-infantil, la provincia cerró mayo con una tasa de mortalidad infantil de 7.4 por cada mil nacidos vivos, con mejoras en bajo peso al nacer y partos pretérmino.
Sin embargo, la escasez de medicamentos como el nifedipino, el nitropusiato de sodio y el clorhidrato de hidralacina representa un riesgo para mantener esos avances, según advirtieron los especialistas.
Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido, propuso el uso de vehículos eléctricos para superar las limitaciones de combustible que afectan la movilidad del personal sanitario, y llamó a los médicos a gestionar recursos sin reparos: «no tengan pena de tocar puertas; para ustedes siempre van a estar abiertas».
El patrón de brotes recurrentes en Matanzas no es nuevo: desde mayo de 2025 se registran focos en los repartos 13 de Marzo y La Marina de Cárdenas, asociados al agua contaminada, en una provincia donde el colapso de la infraestructura hídrica y sanitaria sigue sin resolverse.
Preguntas frecuentes sobre el brote de hepatitis en Matanzas
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del brote de hepatitis en Matanzas?
Las autoridades sanitarias de Matanzas han reportado siete nuevos casos positivos de hepatitis y 49 sospechosos en la última semana, con los municipios de Matanzas y Cárdenas como los más afectados. La situación se describe como una "meseta con leve tendencia al descenso", con brotes aislados pero sin grandes focos.
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¿Cómo se está transmitiendo la hepatitis en Matanzas?
La hepatitis en Matanzas se está transmitiendo principalmente de persona a persona, no a través del agua, aunque la crisis hídrica con pozos informales y el suministro irregular de agua potable agravan el riesgo de propagación de enfermedades de transmisión fecal-oral.
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¿Qué medidas se están tomando para controlar el brote de hepatitis en Matanzas?
Las autoridades han recomendado extremar las medidas higiénico-sanitarias, como hervir o clorar el agua de consumo y proteger los alimentos. Además, se han clausurado temporalmente establecimientos en zonas afectadas como medida de contención. Se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir la propagación de la enfermedad.
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¿Cuál es el impacto de la crisis hídrica y energética en el brote de hepatitis en Matanzas?
La crisis hídrica y los apagones prolongados en Matanzas han agravado la situación sanitaria, ya que dificultan el acceso al agua potable y a condiciones higiénicas adecuadas. Esto ha llevado a la proliferación de pozos informales, muchos de los cuales están cerca de fosas sépticas, aumentando el riesgo de contaminación y enfermedades.
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¿Qué han dicho las autoridades nacionales sobre la situación de la hepatitis en Cuba?
El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, ha negado oficialmente que Cuba esté viviendo una epidemia de hepatitis, aunque reconoció que la situación sanitaria general es "muy compleja". Las autoridades han sido críticas por minimizar la situación mientras los ciudadanos denuncian una crisis sanitaria más grave.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.