Autoridades sanitarias alertan sobre nuevos casos de hepatitis en Matanzas

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Las autoridades sanitarias de Matanzas reportaron siete nuevos casos positivos de hepatitis y 49 sospechosos en la última semana, según el informe epidemiológico presentado por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

El informe fue ofrecido por los doctores Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y Julio Ernesto Hernández Sánchez, subdirector provincial de Asistencia Médica.

El municipio de Matanzas concentra alrededor del 40% del acumulado anual de casos en la provincia, seguido por Cárdenas, Ciénaga de Zapata y Unión de Reyes.

En el brote activo de Versalles se detectaron seis nuevos sospechosos durante la semana, mientras que el brote de Cárdenas no aportó nuevos casos y las autoridades prevén cerrarlo el próximo 19 de junio.

Las autoridades describieron la situación como una meseta «con leve tendencia al descenso», con brotes aislados pero sin grandes focos, y los casos dispersos y bajo control.

Este escenario se produce tras meses de escalada. En mayo, las autoridades calificaron la situación epidemiológica de Matanzas como «compleja», vinculándola a la crisis de abastecimiento de agua y la recogida irregular de desechos sólidos.

Más de 300,000 habitantes de la provincia carecen de suministro estable de agua potable, según reconoció la viceprimera ministra Inés María Chapman, y los pozos informales se duplicaron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

A nivel nacional, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, negó que Cuba viva una epidemia de hepatitis, aunque reconoció ante la agencia EFE una situación «muy compleja».

En cuanto a otras enfermedades, se reportaron 47 casos de arbovirosis en la semana, con Jagüey Grande, Los Arabos, Colón y Limonar como los municipios de mayor incremento, aunque fue la semana con menos casos de este tipo en los últimos seis años.

Todas las pruebas para dengue resultaron negativas, por lo que las autoridades confirmaron que Matanzas se mantiene libre de transmisión activa de esa enfermedad.

En el ámbito materno-infantil, la provincia cerró mayo con una tasa de mortalidad infantil de 7.4 por cada mil nacidos vivos, con mejoras en bajo peso al nacer y partos pretérmino.

Sin embargo, la escasez de medicamentos como el nifedipino, el nitropusiato de sodio y el clorhidrato de hidralacina representa un riesgo para mantener esos avances, según advirtieron los especialistas.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido, propuso el uso de vehículos eléctricos para superar las limitaciones de combustible que afectan la movilidad del personal sanitario, y llamó a los médicos a gestionar recursos sin reparos: «no tengan pena de tocar puertas; para ustedes siempre van a estar abiertas».

El patrón de brotes recurrentes en Matanzas no es nuevo: desde mayo de 2025 se registran focos en los repartos 13 de Marzo y La Marina de Cárdenas, asociados al agua contaminada, en una provincia donde el colapso de la infraestructura hídrica y sanitaria sigue sin resolverse.