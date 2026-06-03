Arrestan a hombre en Hialeah tras intentar secuestrar a su exnovia de 74 años: Un video captó el insólito momento

Un hombre de 64 años residente en North Miami fue arrestado el pasado domingo en Hialeah después de intentar secuestrar a su exnovia de 74 años en el estacionamiento de una iglesia en Port St. Lucie, Florida, en un incidente captado por las cámaras de vigilancia del templo.

José Tsu Zamora fue detenido esa misma noche por la Policía de Port St. Lucie y los Alguaciles Federales (U.S. Marshals) tras el intento de secuestro en la iglesia, sin que opusiera resistencia.

Enfrenta cinco cargos de delito grave y está detenido en la cárcel del condado de St. Lucie con una fianza de $745,000.

El ataque en el estacionamiento

El incidente ocurrió el 31 de mayo a las 10:49 a.m. en el estacionamiento de la Primera Iglesia Metodista Unida, en el 2600 de Southwest Prima Vista Boulevard, en Port St. Lucie.

Zamora, quien mantuvo una relación sentimental con la víctima durante varios años, se presentó en el lugar a pesar de tener una orden de alejamiento activa que le prohibía cualquier contacto con ella.

Según el jefe de Policía Leo Niemczyk, el acusado conocía los hábitos de la mujer y planeó el ataque con premeditación: «Vino específicamente hasta aquí porque sabía que ella estaría allí y se le acercó cuando bajaba de su auto para asistir al servicio religioso».

El informe de arresto señala que Zamora «no le permitiría alejarse» y que, frente a varios testigos, la agarró, «puso un objeto contra ella y comenzó a jalarla hacia su vehículo».

Las cámaras de vigilancia captaron a Zamora persiguiendo a la mujer por el estacionamiento, sujetándola por los brazos y arrastrándola hacia su auto mientras portaba una pistola. La víctima cayó cerca de un árbol durante el forcejeo.

Dos ciudadanos evitaron el secuestro

Dos ciudadanos que presenciaron la escena intervinieron de inmediato, dijeron estar armados y le ordenaron a Zamora que soltara a la mujer.

El jefe Niemczyk valoró su actuación con contundencia: «El valor que demostraron ayudó a desactivar una situación muy peligrosa y en escalada. De no haber sido por estos valientes ciudadanos, el secuestro habría sido exitoso sin duda alguna».

Zamora exhibió su arma ante los dos hombres antes de huir en su vehículo. La policía utilizó lectores de placas de matrícula para rastrear su paradero hasta Hialeah.

Un historial de violencia

La víctima declaró a las autoridades que convivió con Zamora durante varios años en Hollywood y Fort Pierce. En diciembre de 2025 quiso que él abandonara la vivienda porque «empezó a ponerse agresivo», pero Zamora no se fue hasta marzo de 2026, cuando fue arrestado por posesión ilegal de arma de fuego.

Tras ese arresto, la víctima obtuvo una orden de alejamiento en marzo de 2026, que Zamora ya había violado antes del incidente del 31 de mayo.

El jefe Niemczyk reveló que el acusado tiene «un historial criminal violento significativo que incluye un intento de secuestro previo» y que sus intenciones ese domingo eran inequívocas: «Lo que me dijeron es que él dijo: si no puedo tenerte, nadie puede. Creemos que su intención era muy violenta».

La familia de Zamora entregó a la policía una pistola de perdigones, lo que generó dudas sobre si el arma usada en el ataque era real.

El jefe Niemczyk fue claro al respecto: «Ella tenía todas las razones para creer que era real».

La nacionalidad de origen de Zamora no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial; los medios lo identifican únicamente como residente de North Miami.

El caso motivó al Departamento de Policía de Port St. Lucie a anunciar la creación de una unidad especializada en violencia doméstica dentro de su división de investigaciones criminales, así como el aumento del presupuesto destinado a defensores de víctimas.