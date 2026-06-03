Trump anuncia ofensiva contra indocumentados: Promete cerrar cuentas bancarias vinculadas a la inmigración ilegal

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El presidente Donald Trump anunció este martes en su plataforma Truth Social que firmó una orden ejecutiva para impedir que bancos, tarjetas de crédito e instituciones financieras sean utilizados para facilitar la inmigración ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico y las actividades de los cárteles criminales.

La orden, titulada «Restoring Integrity to America's Financial System» («Restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos»), fue firmada el 19 de mayo y está liderada por el Departamento del Tesoro, con participación de la Reserva Federal, la FDIC y la OCC.

En su publicación, Trump afirmó que «los inmigrantes ilegales y estafadores extranjeros roban miles de millones cada año al contribuyente estadounidense» y que las cuentas bancarias usadas para habilitar la inmigración ilegal o almacenar beneficios de asistencia social recibidos por indocumentados «serán cerradas, y los fondos enfrentarán confiscación e incautación para ser devueltos a los contribuyentes».

El mandatario también criticó que cualquier inmigrante indocumentado pueda presentar una licencia de conducir de un «estado azul» o un «documento de la frontera de Biden» para acceder sin restricciones al sistema financiero estadounidense, calificando esa situación de «profundamente peligrosa».

La orden instruye al Tesoro a emitir en un plazo de 60 días una guía formal sobre señales de alerta relacionadas con el estatus migratorio en cuentas bancarias, préstamos y tarjetas de crédito.

En un plazo de 180 días, la medida contempla revisar las reglas de identificación de clientes bajo la Ley de Secreto Bancario.

El uso del ITIN —Número de Identificación Personal del Contribuyente— para abrir cuentas o acceder a crédito cuando el solicitante carece de estatus migratorio verificado queda clasificado como una señal de alerta, aunque la orden no impone un cierre automático e inmediato de todas las cuentas de indocumentados, sino que adopta un enfoque basado en riesgo regulatorio.

La orden también instruye al organismo federal de protección financiera al consumidor a considerar que la deportación potencial y la pérdida de ingresos puedan ser factores en la evaluación de capacidad de pago de préstamos.

Trump aprovechó el anuncio para enviar un mensaje directo a los manifestantes que se oponen a las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE): «Sus violentas interrupciones solo fortalecen nuestra determinación».

Las protestas anti-ICE se extendieron por todo el país desde enero, con manifestaciones en Nueva York, Newark, Los Ángeles y Minneapolis. En respuesta a los disturbios en California, la administración desplegó 4,200 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines.

La medida se enmarca en una ofensiva migratoria más amplia que incluye la eliminación del parole humanitario —que afectó a unos 110,000 cubanos— y la reinserción de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo en enero de 2025.

El impacto sobre las remesas hacia Cuba podría ser significativo. Las transferencias desde la diáspora cubana se estimaron en 2,500 millones de dólares en 2023, y el aumento de la fricción bancaria derivado de la nueva orden podría derivar en cierres de cuentas o demoras en esas transferencias, en un momento en que la Isla ya enfrenta severas restricciones financieras por las sanciones estadounidenses.

Trump cerró su publicación con una frase que resume la apuesta de su administración: «Se ha dicho que esta medida es el medio más eficaz para revertir la invasión fronteriza de Biden. ¡Pronto lo sabremos!»