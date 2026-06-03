Nuevo máximo histórico: el dólar alcanza los 600 pesos en Cuba

El mercado informal cubano registró este martes un nuevo máximo histórico: 600 pesos cubanos (CUP) por dólar estadounidense, según la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) que elabora elTOQUE, que documentó la escalada en tiempo real.

Captura elTOQUE

El nuevo umbral es el resultado de una escalada sostenida que arrancó a mediados de mayo y que en apenas 12 jornadas devoró 65 pesos de valor del peso cubano.

El recorrido desde los 535 CUP con que cerró abril hasta este nuevo máximo representa una depreciación del peso de 12.1% en poco más de un mes, un ritmo que superó incluso las proyecciones más pesimistas del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi).

Evolución de la tasa de cambio

En su boletín de mayo, el OMFi había estimado un valor central de 562 CUP para finales de ese mes, con un techo de hasta 590 CUP. La realidad rebasó ese rango y siguió subiendo.

La escalada tuvo momentos de aceleración notable.

El miércoles 28 de mayo, el dólar subió ocho CUP en una sola jornada hasta los 570 CUP, el mayor movimiento diario desde noviembre de 2025. Junio arrancó el lunes con el dólar en 585 CUP, sumando siete días consecutivos de alzas, antes de tocar los 600 CUP al día siguiente.

Este hito no llegó de forma aislada. En febrero de 2026, el dólar había superado por primera vez los 500 pesos, otro récord histórico que entonces pareció un techo difícil de superar. Solo cuatro meses después, la divisa rompió el límite de los 600 CUP.

La cronología de los umbrales simbólicos ilustra la aceleración del deterioro: el dólar cruzó los 200 CUP en octubre de 2022, tardó un año y cuatro meses en llegar a 300 CUP (febrero de 2024), alcanzó los 400 CUP en agosto de 2025, los 500 CUP en febrero de 2026 y ahora los 600 CUP apenas cuatro meses después.

El trasfondo estructural no ha cambiado.

La crisis energética persiste sin solución a corto plazo, el turismo sigue desplomado —en marzo de 2026 llegaron apenas 35,561 visitantes internacionales, un 82% menos que en igual mes de 2025— y la capacidad del Estado para competir por divisas en el mercado oficial sigue limitada por la ausencia de reservas líquidas accesibles.

La tasa oficial del Banco Central (Segmento III), que se situaba en 514 CUP por dólar el martes, permanece muy por debajo del valor informal, lo que perpetúa una brecha de 86 pesos que alimenta la demanda en los canales no oficiales.

Los efectos sobre la vida cotidiana son directos. Con el dólar en 600 CUP, los productos importados —una porción sustancial de lo que se consume en Cuba— se encarecen en proporción.

Para quienes dependen únicamente de ingresos en pesos cubanos, la distancia entre sus salarios y el costo de la canasta básica se amplía sin pausa.

El peso cubano ha perdido en los primeros cuatro meses de 2026 más valor que durante todo el año 2025, y los datos no apuntan a una reversión inminente.

Como advirtió elTOQUE al cerrar su análisis: «Este nuevo umbral, como los anteriores, no es un techo».