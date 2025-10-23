Actualizan sobre accidente de tren con 577 pasajeros a bordo en Las Tunas

Vídeos relacionados:

El ministro cubanos de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó que las labores de evacuación de los 577 pasajeros que viajaban en el Tren No. 16, que cubre la ruta Holguín–La Habana y se descarriló la noche del miércoles en Las Tunas, concluyó sin que se registraran víctimas fatales ni lesionados.

De acuerdo con el parte oficial, el incidente ocurrió cuando la locomotora y el primer coche del tren —que genera la electricidad del resto de los vagones— se salieron de la vía a la altura del poblado de Bartle, en Las Tunas.

A bordo viajaban 577 pasajeros, los cuales fueron atendidos de inmediato por las autoridades locales y los equipos de emergencia.

“A las 06:42 a.m. concluyeron las operaciones de transbordo de los pasajeros del Tren No. 16 Holguín–La Habana”, precisó Rodríguez Dávila en su comunicado.

“Afortunadamente, no se reportaron lesionados ni otra afectación a la integridad de los viajeros”, subrayó.

El delegado de Transporte en Las Tunas, Reynaldo Reyes Silva, destacó la rápida actuación de la tripulación y de los diferentes subsistemas ferroviarios, que “actuaron con la debida diligencia”.

El ministerio informó que la pronta y coordinada respuesta de las autoridades del Partido y el Gobierno de Las Tunas, junto con las direcciones provinciales de Transporte, Salud y el Ministerio del Interior, permitió establecer un esquema de evacuación efectiva hacia los destinos correspondientes de los viajeros en autobuses.

El operativo incluyó la movilización de ómnibus nacionales, Transmetro, Transporte Escolar y mipymes privadas de las provincias de Holguín, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas.

También se garantizó el suministro de combustible para cubrir las rutas afectadas y trasladar tanto a los pasajeros en tránsito como a los que aguardaban en las estaciones intermedias hacia La Habana.

De manera paralela a las tareas de evacuación, la dirección de Salud provincial garantizó la presencia de personal médico y equipos sanitarios para evaluar el estado de los pasajeros, señaló el funcionario.

Los equipos técnicos del Ministerio de Transporte trabajan actualmente en el restablecimiento de la circulación ferroviaria por la vía central, mientras una comisión investigadora evalúa las causas y posibles responsabilidades del descarrilamiento.

Rodríguez Dávila afirmó que “se cuenta con los medios y fuerzas necesarios para reparar los daños en el menor tiempo posible y reanudar el paso regular de los trenes por esa infraestructura”.

El ministerio comunicará los avances en la recuperación del tramo afectado “en la medida en que se disponga de más información”, indicó el funcionario.

El tren ya se había descarrilado en mayo pasado en la provincia de Camagüey, dejando un saldo de 18 heridos, aunque ninguno de gravedad, según reportan entonces medios oficiales.