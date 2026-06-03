Denuncian brutal detención de presa política del 11J durante protestas por apagones en La Habana

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Yunaykis Linares Rodríguez, presa política del 11J excarcelada en 2025, fue detenida arbitrariamente la noche del martes en su vivienda del barrio Santa Amalia, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana, en medio de las protestas que estallaron esa noche por los prolongados apagones que afectan al país.

Según la denuncia difundida por la organización de derechos humanos Cubalex, agentes policiales se presentaron en la vivienda de Yunaykis y se la llevaron por la fuerza, golpeándola en presencia de sus familiares.

Fue introducida de cabeza en una patrulla con las manos inmovilizadas hacia atrás, y dentro del vehículo un agente le tapaba repetidamente la boca y la nariz para asfixiarla.

La propia Yunaykis lo denunció en video: «Estoy golpeada, me asfixiaron, el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme».

En una denuncia pública difundida en redes sociales, la activista fue más explícita: «Fui víctima de violencia y tortura por parte de agentes policiales. Fui golpeada y asfixiada; uno de los policías me tapaba la boca y la nariz con el propósito de impedirme respirar y someterme físicamente».

Fue trasladada a la estación policial de El Capri, en Arroyo Naranjo, donde fue recluida en una celda junto a siete hombres, y se le negaron agua y asistencia médica.

Yunaykis denunció además que «mientras me encontraba en ese estado, me fue negada asistencia médica y también se me negó el acceso al agua, agravando aún más mi situación y poniendo en riesgo mi integridad física y mi vida».

Su situación es especialmente grave porque permanece bajo libertad condicional, lo que significa que la nueva detención puede derivar en la revocación de su excarcelación y su regreso a prisión.

Yunaykis fue condenada a ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando tenía 24 años, aunque la fiscalía había pedido 17 años por cargos de Desorden Público, Atentado, Daños y Sedición.

Cumplió condena en la prisión de El Guatao, donde sufrió malos tratos y fue trasladada a celda de castigo tras solicitar protección.

Fue excarcelada en 2025 en el marco del proceso de liberación de 553 presos anunciado por el gobierno cubano tras negociaciones con la Iglesia Católica y el Vaticano, en el que se identificaron al menos 114 presos políticos liberados, incluyendo varios del 11J.

La detención de Yunaykis se produjo durante una noche de cacerolazos y protestas en múltiples barrios de La Habana: El Vedado, Centro Habana, Habana Vieja, Cayo Hueso, Regla, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, en respuesta a los cortes de electricidad que han llegado a superar las 20 horas diarias.

Desde marzo de 2026 se reportan al menos 14 detenciones en La Habana vinculadas a estas protestas, y el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas solo en abril de 2026.

Cubalex exigió la liberación inmediata de Yunaykis, acceso a atención médica, respeto a su integridad física y psicológica, y el cese de la criminalización de la protesta pacífica en Cuba.

La activista cerró su denuncia con un llamado directo: «Elevo esta denuncia ante la opinión pública, organizaciones defensoras de derechos humanos y toda persona de conciencia, para que estos actos no permanezcan en silencio ni en la impunidad».