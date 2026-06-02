Detienen a ocho implicados en cadena de robos y venta ilegal de lámparas solares en Guantánamo

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Al menos ocho jóvenes fueron detenidos en Guantánamo por el robo sistemático de lámparas solares recargables del alumbrado público, en una operación policial que destapó también la participación de seis receptadores que revendían los equipos robados a negocios privados.
Según la información difundida este lunes por la página de Facebook «Guantánamo y su Verdad», asociada al Ministerio del Interior (Minint), los implicados, residentes en las zonas norte y sur del municipio cabecera, están vinculados a por lo menos 10 hechos reportados durante mayo.
Los robos eran cometidos durante la madrugada y las zonas más afectadas incluyen la circunvalación desde Paseo hasta 5 Norte, áreas cercanas a la Facultad de Ciencias Médicas, la Plaza Mariana Grajales y los alrededores de la terminal de trenes.
El caso no se limita a los ladrones. También se identificaron, hasta el momento, seis receptadores que compraban las lámparas a precios de entre 15,000 y 20,000 pesos cubanos, principalmente para negocios particulares.
Como resultado de las acciones policiales, se recuperaron más de 20 equipos de iluminación solar. Según se observa en las fotografías publicadas, los dispositivos son del tipo «Solar Street Light», modelos todo en uno de 150W con protección IP65, diseñados para alumbrado público.
La investigación continúa abierta y «no se descartan nuevas detenciones de personas vinculadas directamente a estos hechos, así como de otros posibles receptadores dentro de esta cadena», señaló la nota. Las autoridades no revelaron la identidad de los arrestados hasta el momento.
La fuente advirtió que, más allá de los arrestos, el caso «deja preguntas abiertas» acerca de «la vigilancia, la responsabilidad de quienes compran artículos de dudosa procedencia y el impacto real en la seguridad de espacios que hoy vuelven a quedar a oscuras».
El hecho se produce en el contexto de una grave crisis energética que golpea a todo el país, donde los apagones prolongados convierten las lámparas solares en bienes de alto valor en el mercado informal, incentivando su hurto y reventa.
El régimen ha respondido al aumento de robos de infraestructura eléctrica con una política punitiva extrema. El Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, tipifica como sabotaje —delito contra la seguridad del Estado— el robo de componentes de instalaciones solares y otros elementos del Sistema Electroenergético Nacional, con condenas de entre siete y 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos graves.
Los precedentes son ilustrativos: el 100% de los juzgados por sabotaje al sistema eléctrico entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026 recibieron sentencias superiores a los 10 años de cárcel.
Tribunales en Ciego de Ávila impusieron penas de entre siete y 12 años a acusados de robo de cables de alumbrado y aceite dieléctrico, en juicios celebrados en abril y mayo de este año. En marzo, dos hombres fueron condenados a prisión por robar cerca de 50,000 tornillos destinados al montaje de paneles solares, con un perjuicio estimado en más de 617,000 pesos.
Preguntas frecuentes sobre robos de lámparas solares en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con las lámparas solares en Guantánamo?
En Guantánamo, al menos ocho jóvenes fueron detenidos por el robo sistemático de lámparas solares recargables del alumbrado público. Estos robos formaban parte de una operación más amplia que incluía la participación de seis receptadores que revendían los equipos robados a negocios privados. Las lámparas solares eran robadas durante la madrugada y vendidas a precios de entre 15,000 y 20,000 pesos cubanos.
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¿Por qué las lámparas solares son tan codiciadas en Cuba?
Las lámparas solares han ganado gran valor en el mercado informal de Cuba debido a la crisis energética que enfrenta el país, caracterizada por apagones prolongados. Estas lámparas se convierten en bienes de alto valor porque proporcionan iluminación independiente del Sistema Electroenergético Nacional. En este contexto, su robo y reventa ilegal se han convertido en una actividad lucrativa.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano ante los robos de infraestructura eléctrica?
El régimen cubano ha implementado una política punitiva extrema en respuesta a los robos de infraestructura eléctrica. El Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular tipifica el robo de componentes de instalaciones solares como sabotaje, un delito contra la seguridad del Estado, con condenas de entre siete y 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos graves.
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¿Qué impacto tienen estos robos en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos?
Los robos de lámparas solares y otros componentes eléctricos tienen un impacto significativo en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Estos actos dejan a las zonas afectadas a oscuras, incrementando la inseguridad y dificultando el acceso a servicios básicos durante los apagones. Además, estos robos agravan la ya crítica situación energética del país.
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