Cubano se declara culpable en Texas de obligar a mujeres traídas desde Cuba a trabajar en clubes nocturnos

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Yoirlan Tome-Rojas, un inmigrante ilegal cubano de 46 años, se declaró culpable este miércoles ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas de tres cargos de trata de personas con fines de explotación laboral, tras haber organizado el traslado clandestino de tres mujeres cubanas a Estados Unidos y obligarlas a trabajar en clubes de entretenimiento para adultos en varios estados del país.

Según un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Tome-Rojas pagó vuelos, conductores, hoteles y a los traficantes que cruzaron ilegalmente a las mujeres por la frontera entre México y Estados Unidos, para luego cobrarle a cada una una deuda de viaje de hasta 50,000 dólares.

Una vez en territorio estadounidense, las víctimas fueron obligadas a trabajar siete días a la semana en clubes de striptease.

Tome-Rojas las transportó a Indiana, Detroit (Michigan) y San Antonio (Texas) para que trabajaran en distintos establecimientos, y les exigía que le entregaran la totalidad de sus ganancias.

El mecanismo de control era la servidumbre por deudas. «Constantemente añadía a las deudas de viaje de las mujeres los gastos de comida, ropa, alojamiento, transporte y otros», según la Fiscalía.

Las mujeres tenían prohibido marcharse o abandonar su trabajo hasta saldar sus respectivas deudas, una condición que en la práctica resultaba imposible de cumplir.

Dos de las víctimas estuvieron bajo custodia de Tome-Rojas durante aproximadamente tres meses y, en ese tiempo, solo lograron pagar unos 1,000 dólares de su deuda.

«Durante todo el tiempo que fueron víctimas de abuso, las mujeres temieron por su seguridad y la de sus familias en Cuba», señaló la Fiscalía.

El caso fue investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Policía de San Antonio, y está siendo procesado por las fiscales adjuntas Alicia McNab y Karina O'Daniel.

Este caso no es aislado. En julio de 2023, tres cubanos fueron sentenciados en Houston por introducir clandestinamente a mujeres cubanas y forzarlas a trabajar en clubes de la zona con deudas de hasta 30,000 dólares. Rasiel Gutiérrez Moreno recibió 210 meses de prisión y fue ordenado a pagar 451,298 dólares en restitución.

En abril de 2025, otro cubano fue condenado a nueve años de prisión en el mismo Distrito Oeste de Texas por conspiración para el tráfico de personas y agresión sexual a una inmigrante en El Paso.

Organismos como el Departamento de Estado de Estados Unidos han señalado que la migración irregular y la dependencia de traficantes incrementan exponencialmente el riesgo de explotación para las mujeres cubanas migrantes.

Cada uno de los tres cargos por los que se declaró culpable Tome-Rojas conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal y una multa de hasta 250,000 dólares. Un juez federal determinará la sentencia definitiva tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.