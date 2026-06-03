CBS despide a Scott Pelley, el periodista que lideró las investigaciones sobre el Síndrome de La Habana

Scott Pelley Foto © Wikipedia

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CBS News despidió al veterano corresponsal Scott Pelley de "60 Minutes", después de que el periodista acusara públicamente a la nueva dirección del programa de estar destruyendo uno de los noticieros más emblemáticos de la televisión estadounidense, según informó CNN Español.

Pelley es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión estadounidense.

Fue presentador del CBS Evening News, donde llevaba trabajando desde 1989, y corresponsal en la Casa Blanca.

En "60 Minutes", programa informativo de mayor audiencia en Estados Unidos, lideró investigaciones de alto impacto, entre ellas una de cinco años sobre el Síndrome de La Habana, los misteriosos síntomas sufridos por diplomáticos y funcionarios estadounidenses desde 2016, apuntando a armas de energía dirigida como la explicación más plausible para un subconjunto de casos.

"En '60 Minutes' se emitieron el total cuatro reportajes especiales acerca del tema. Ninguno de los equipos periodísticos volcados a indagar sobre el enigmático asunto llegó tan lejos ni ofreció revelaciones más contundentes como el grupo que encabezó Pelley", precisó en Facebook el periodista cubano Wilfredo Cancio.

Justificación para el despido

El despido fue comunicado por escrito por Nick Bilton, recién nombrado productor ejecutivo del programa, quien alegó «justa causa», basándose en el comportamiento de Pelley durante una reunión de todo el personal celebrada el lunes.

En esa reunión, Pelley presionó a Bilton para que explicara los despidos de altos productores y dos corresponsales del programa ocurridos la semana anterior, y acusó a la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, de haber «matado» a "60 Minutes".

«Ella no ama este lugar. La trajeron para destruirlo, y eso es precisamente lo que ha estado haciendo», dijo Pelley ante todo el personal.

Bilton respondió con una carta de despido en la que afirmó que Pelley «secuestró» su primera reunión con el personal «para desacreditarme, mis calificaciones y mis intenciones con una falta de civismo y un desprecio extraordinarios», y declaró rescindido su contrato «con justa causa, con efecto inmediato».

En su comunicado posterior, Pelley fue más allá de la disputa interna y denunció que la nueva dirección le había pedido incluir «falsedades y sesgos» en historias políticamente sensibles. «Se me ha ordenado incluir afirmaciones sin verificar. Hasta ahora he logrado en todos los casos ignorar estas instrucciones», escribió.

Pelley también reveló que la incompetencia de los nuevos directivos estuvo a punto de impedir la emisión del programa: «En un caso relacionado con una de mis historias, el programa estuvo a tan solo 19 minutos de no salir al aire».

«En '60 Minutes' hemos luchado con más ahínco del que nadie imagina para salvar el programa que se convirtió en un icono estadounidense. El liderazgo de '60 Minutes' resulta ya irreconocible. Los principios que tanto aprecio han desaparecido; por consiguiente, yo también debo marcharme», subrayó.

El periodista señaló directamente el trasfondo político de la crisis: «El nuevo propietario de nuestra cadena está dejando de lado el legado de '60 Minutes', aparentemente para ganarse el favor del Gobierno de Trump».

Ese trasfondo es inseparable de los intereses corporativos de Paramount (propietario de CBS), cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo del multimillonario republicano Larry Ellison, cercano a Trump.

La relación entre Trump y CBS tiene un historial reciente de conflicto: en 2024, Trump demandó a la cadena por 20,000 millones de dólares alegando que una entrevista de "60 Minutes" con Kamala Harris fue manipulada. En julio, Paramount llegó a un acuerdo por 16 millones, destinados a la biblioteca presidencial de Trump, sin disculpa pública de CBS.

Weiss fue nombrada editora en jefe de CBS News en octubre de 2025. Conocida por su postura crítica con la llamada «ideología woke» y con el Partido Demócrata, ha impulsado una reestructuración radical que ya costó el puesto a dos corresponsales y a la productora ejecutiva, antes de Pelley.