Exilio propone volver a la Constitución de 1940 para reconstruir Cuba

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Líderes del exilio cubano, empresarios, juristas y representantes de la comunidad se reunieron este lunes en el Museo Cubano de la Diáspora de Miami para defender la restauración de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico de una eventual transición democrática en Cuba, reportó EFE.

El encuentro, que contó con la presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reunió a figuras como Marcel Felipe, presidente del museo; Jim Cason, exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba; y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

Los participantes defendieron que la Constitución de 1940 es «la última Carta Magna aprobada libre y democráticamente por el pueblo cubano y que, por tanto, ofrece una base legítima para la reconstrucción institucional del país».

Juristas y organizaciones internacionales que han estudiado el texto durante décadas lo califican como «una joya maestra de la arquitectura jurídica», aunque el debate también recogió voces que señalaron que el documento necesitaría cambios o modificaciones para adaptarse a la realidad del siglo XXI.

Los ponentes destacaron especialmente el Título IV de la Constitución, que abarca los artículos 20 al 40 y recoge los derechos individuales y garantías constitucionales, comparándolo con la Carta de Derechos estadounidense.

La alcaldesa Levine Cava subrayó que la comunidad cubana en el sur de Florida lleva décadas preparándose para ese momento: «Siempre estamos preparando para la libertad. Ahora esperando lo que va a pasar con el gobierno».

Ante la pregunta de si Miami-Dade tiene un plan concreto de apoyo para el momento de la transición, la alcaldesa fue directa: «Sí, claro. Con el sheriff, con nuestra oficina de emergencia, hablando con fuerzas federales. Sí. Estamos preparando para lo que sea».

El evento se enmarca en un contexto de presión creciente de la administración Trump sobre la dictadura cubana. Desde enero, el gobierno estadounidense ha acumulado más de 240 sanciones contra la Isla, incluyendo dos órdenes ejecutivas que han reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80 % y un 90 %.

En mayo, el Departamento de Justicia desclasificó además una acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cuatro cargos de homicidio. El secretario de Estado Marco Rubio lo describió entonces como «fugitivo de la justicia estadounidense».

La propuesta de restaurar la Constitución de 1940 no es nueva en el exilio. En marzo, la Asamblea de la Resistencia Cubana presentó el «Acuerdo de Liberación» en Miami, una hoja de ruta en tres etapas que también contempla ese texto como referente jurídico.

El 31 de mayo, la Fundación Nacional Cubano Americana presentó el «Cuba Roadmap», con 13 pilares para la reconstrucción institucional, económica y social de Cuba, en una señal de que las propuestas para el día después de la dictadura se multiplican en el exilio.

La Constitución de 1940, promulgada el 10 de octubre de ese año y derogada definitivamente tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, tiene 286 artículos distribuidos en 19 secciones y es considerada una de las cartas magnas más avanzadas de América Latina en su época.