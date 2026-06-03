Exilio propone volver a la Constitución de 1940 para reconstruir Cuba

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Líderes del exilio cubano, empresarios, juristas y representantes de la comunidad se reunieron este lunes en el Museo Cubano de la Diáspora de Miami para defender la restauración de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico de una eventual transición democrática en Cuba, reportó EFE.
El encuentro, que contó con la presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reunió a figuras como Marcel Felipe, presidente del museo; Jim Cason, exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba; y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.
Los participantes defendieron que la Constitución de 1940 es «la última Carta Magna aprobada libre y democráticamente por el pueblo cubano y que, por tanto, ofrece una base legítima para la reconstrucción institucional del país».
Juristas y organizaciones internacionales que han estudiado el texto durante décadas lo califican como «una joya maestra de la arquitectura jurídica», aunque el debate también recogió voces que señalaron que el documento necesitaría cambios o modificaciones para adaptarse a la realidad del siglo XXI.
Los ponentes destacaron especialmente el Título IV de la Constitución, que abarca los artículos 20 al 40 y recoge los derechos individuales y garantías constitucionales, comparándolo con la Carta de Derechos estadounidense.
La alcaldesa Levine Cava subrayó que la comunidad cubana en el sur de Florida lleva décadas preparándose para ese momento: «Siempre estamos preparando para la libertad. Ahora esperando lo que va a pasar con el gobierno».
Ante la pregunta de si Miami-Dade tiene un plan concreto de apoyo para el momento de la transición, la alcaldesa fue directa: «Sí, claro. Con el sheriff, con nuestra oficina de emergencia, hablando con fuerzas federales. Sí. Estamos preparando para lo que sea».
El evento se enmarca en un contexto de presión creciente de la administración Trump sobre la dictadura cubana. Desde enero, el gobierno estadounidense ha acumulado más de 240 sanciones contra la Isla, incluyendo dos órdenes ejecutivas que han reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80 % y un 90 %.
En mayo, el Departamento de Justicia desclasificó además una acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cuatro cargos de homicidio. El secretario de Estado Marco Rubio lo describió entonces como «fugitivo de la justicia estadounidense».
La propuesta de restaurar la Constitución de 1940 no es nueva en el exilio. En marzo, la Asamblea de la Resistencia Cubana presentó el «Acuerdo de Liberación» en Miami, una hoja de ruta en tres etapas que también contempla ese texto como referente jurídico.
El 31 de mayo, la Fundación Nacional Cubano Americana presentó el «Cuba Roadmap», con 13 pilares para la reconstrucción institucional, económica y social de Cuba, en una señal de que las propuestas para el día después de la dictadura se multiplican en el exilio.
La Constitución de 1940, promulgada el 10 de octubre de ese año y derogada definitivamente tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, tiene 286 artículos distribuidos en 19 secciones y es considerada una de las cartas magnas más avanzadas de América Latina en su época.
Preguntas frecuentes sobre la propuesta de restaurar la Constitución de 1940 en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el exilio cubano propone restaurar la Constitución de 1940?
El exilio cubano propone restaurar la Constitución de 1940 porque es vista como la última Carta Magna aprobada libre y democráticamente por el pueblo cubano. Consideran que ofrece una base legítima para una eventual transición democrática en Cuba, ya que garantiza derechos individuales y contiene garantías constitucionales comparables a la Carta de Derechos de los Estados Unidos.
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¿Qué cambios se necesitarían para adaptar la Constitución de 1940 a la actualidad?
Aunque la Constitución de 1940 es considerada una "joya maestra de la arquitectura jurídica", algunos juristas y organizaciones internacionales reconocen que sería necesario realizar cambios o modificaciones para adaptarla a la realidad del siglo XXI. Esto incluiría la actualización de disposiciones legales para reflejar las circunstancias sociales, económicas y tecnológicas modernas.
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¿Cuál es el contexto actual en Cuba y cómo afecta la propuesta de restauración constitucional?
Cuba se encuentra bajo una presión internacional creciente, con más de 240 sanciones impuestas por Estados Unidos desde enero de 2026, que incluye la reducción de importaciones energéticas y apagones prolongados. Este contexto de crisis económica y social aumenta la urgencia de buscar soluciones alternativas, como la restauración de la Constitución de 1940, para facilitar una transición democrática en el país. El exilio cubano en Miami ha estado trabajando activamente en planes y propuestas para un cambio político en la isla.
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¿Qué papel juega la comunidad cubana en Miami en el proceso de cambio en Cuba?
La comunidad cubana en Miami es un actor clave en la presión sobre el régimen cubano y en la promoción de propuestas para una Cuba libre y democrática. Líderes del exilio, como la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava, han expresado su apoyo al pueblo cubano y han desarrollado planes de contingencia para un posible cambio político en la isla. Además, la comunidad ha estado involucrada en la creación de hojas de ruta y acuerdos que contemplan la restauración de la Constitución de 1940 como una base para la reconstrucción institucional de Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.