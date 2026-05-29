Analista predice cambio en Cuba antes de septiembre de 2026

El analista político Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, afirmó en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, que el cambio en la Isla ocurrirá «antes de septiembre» de 2026, una predicción que formuló como conclusión de un análisis político, no como especulación.

Ante la pregunta directa de la periodista —«¿Es este año?»—, Blanco respondió sin rodeos: «Mira, yo siempre digo: yo soy analista político, yo no soy astrólogo, tampoco soy Willy Chirino, tampoco soy cantante, pero si tú me preguntas a mí como analista, te digo: sí, sí es este año, y yo te diría que antes de septiembre».

El pronóstico se enmarca en una tesis más amplia que Blanco ha desarrollado en distintos foros: Cuba atraviesa lo que él llama «la guerra del Estado contra la población», un enfrentamiento desigual entre un Estado armado y una ciudadanía desarmada, desconectada de internet y hambrienta.

«Casi raya en lo irresponsable pedir que un pueblo que está desarmado, que está desconectado de internet, que está hambreado, que tiene que luchar por lo cotidiano, pueda enfrentarse además con métodos no violentos a una maquinaria que ha demostrado durante 67 años no tener ningún escrúpulo en pasarle por arriba al que le tenga que pasar con tal de mantenerse en el poder», declaró el analista.

Blanco describe, además, una «crisis existencial de la nación cubana» con decenas de miles de muertes que, según él, no se contabilizan como responsabilidad del Estado.

«Están muriendo decenas de miles de personas. No están computadas esas muertes, como muertes del Estado cubano. No son muertes provocadas por violencia policial, pero son muertes: muertes provocadas porque no había una dipirona en la casa para bajarle la fiebre a un niño de 5 años».

Cuba Siglo XXI, el laboratorio de ideas que Blanco preside y que fue fundado en Miami en enero de 2023 con el objetivo declarado de «conocer a fondo la naturaleza del régimen cubano para abordar su transformación», publicó en enero de 2025 el informe «Cuba 2025: Posibilidades y Probabilidades», coescrito con Emilio Morales.

Ese informe evaluó seis indicadores de gobernabilidad —estado de derecho, seguridad económico-social, eficiencia estatal, corrupción, relaciones internacionales y estabilidad política— y concluyó que el sistema totalitario había colapsado y que un cambio de régimen era posible en 2025.

Blanco no es ajeno a predicciones que luego se materializan. Tania Costa recordó durante la entrevista que en una aparición previa en CiberCuba, el analista había anticipado informaciones sobre una posible intervención militar quirúrgica, que luego se vio en Venezuela. Cuando se le preguntó si seguía en contacto con sus fuentes, Blanco respondió escueto: «De vez en cuando me dicen algunas cosas al oído».

El contexto que rodea el pronóstico es de aguda crisis: más de 860,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre 2021 y mediados de 2024, el mayor éxodo de la historia de la isla, mientras el Real Instituto Elcano describió que desde la segunda mitad de 2024 Cuba entró en la peor crisis humanitaria estructural bajo el régimen.

Al despedir al analista, Tania Costa dejó abierta la puerta a un nuevo encuentro: «Me quedo con ganas de hacerte mil preguntas más. A ver si puedes volver y seguimos tocando temas».