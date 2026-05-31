El temor infundado del día después de la dictadura: Hay propuestas razonadas, explica investigador cubano

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El periodista e investigador cubano José Raúl Gallego publicó ayer una reflexión en Facebook en la que desmonta uno de los argumentos más utilizados por el régimen para paralizar a la población: el miedo a lo que ocurrirá «el día después» del fin de la dictadura. Según Gallego, ese temor es infundado y ha sido deliberadamente cultivado por el propio gobierno para desalentar cualquier articulación opositora.
«Uno de los grandes temores y causas de inmovilismo en Cuba es ¿qué pasará el día después de la caída del régimen? La propia dictadura lo ha infundido y con su control de la información y la represión a cualquier tipo de articulación, se encarga de presentar a quienes se le oponen como grupos incapaces de generar propuestas para el futuro del país», escribió Gallego.
El investigador y doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de México fue categórico al refutar esa narrativa: «Esto es falso. Desde hace décadas han existido propuestas, tanto generales, como para áreas específicas y, en los últimos meses, cuando un cambio en Cuba parece inminente, algunas de estas han reflotado o se han presentado de manera formal».
Como evidencia concreta, Gallego señaló dos iniciativas recientes. La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) presentó semanas atrás su «Cuba Roadmap», una hoja de ruta estructurada en 13 pilares para la reconstrucción institucional, económica y social del país, cuyo primer capítulo sobre instituciones y Estado de Derecho lleva como premisa que la prosperidad necesita de cimientos.
El sábado, el Centro de Estudios Convivencia (CEC-Cuba) publicó su «Catálogo de Propuestas CEC Cuba 2026», un documento que abarca 20 áreas temáticas: desde la transición pacífica y una nueva Constitución hasta economía, salud, educación, agricultura, cultura, medios de comunicación, corrupción, migración y el daño antropológico causado por décadas de dictadura.
El CEC es un laboratorio de ideas plural, independiente y no lucrativo de la sociedad civil cubana con sede en Pinar del Río, fundado en 2007, cuyos informes han sido elaborados por más de 991 académicos, intelectuales y expertos de la isla y la diáspora a lo largo de once años.
Entre sus propuestas centrales, el CEC plantea «una transición a la democracia de forma pacífica, ordenada, ágil y eficaz», articulada en tres subprocesos: Verdad y Memoria Histórica; Justicia Transicional, Restaurativa e Integral; y Reconciliación Nacional.
En materia económica, el catálogo propone «un modelo económico al servicio de la persona humana que se caracteriza por una economía de mercado con responsabilidad social», con reconocimiento de la propiedad privada y la libertad de empresa. También contempla una nueva Constitución inspirada en los textos de 1901 y 1940, acompañada de 45 leyes complementarias.
Gallego reconoció que las propuestas de la FNCA y el CEC coinciden en algunos puntos y difieren en otros, pero subrayó que «lo importante es que hay un trabajo adelantado para cuando llegue al día cero, que seguramente seguirá creciendo y enriqueciéndose con otras propuestas, rutas entre las que los cubanos podrán escoger democráticamente». Destacó además que se trata de «propuestas fruto de años de trabajo, no inventadas con Chat GPT de un día para otro».
El post se enmarca en un momento de intensa actividad propositiva. El exilio cubano firmó en Miami el «Acuerdo de Liberación» el 2 de marzo, con más de 30 organizaciones y una hoja de ruta en tres fases que incluye la liberación de más de 1,000 presos políticos y elecciones libres supervisadas internacionalmente.
«Todavía no tenemos libertad, ni democracia, pero podemos ir pensando cómo sería nuestro país cuando lo logremos. Un ejercicio que implica derechos, pero también deberes y responsabilidades, para que no vuelvan a repetirse los períodos de dictadura que hemos vivido como Nación», concluyó Gallego.
Preguntas frecuentes sobre el futuro político de Cuba tras la dictadura
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el "temor infundado" del día después de la dictadura en Cuba?
El "temor infundado" se refiere al miedo cultivado por el régimen cubano sobre lo que ocurrirá tras su caída, para paralizar a la población y evitar un cambio. Este miedo ha sido calificado como infundado por el investigador José Raúl Gallego, quien afirma que existen propuestas razonadas para el futuro de Cuba.
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¿Cuáles son las propuestas existentes para el futuro de Cuba?
Existen varias propuestas para el futuro de Cuba, como el "Cuba Roadmap" presentado por la Fundación Nacional Cubano Americana y el "Catálogo de Propuestas CEC Cuba 2026" del Centro de Estudios Convivencia. Ambos documentos ofrecen hojas de ruta para la reconstrucción institucional, económica y social del país, abarcando áreas desde la transición pacífica hasta la economía de mercado con responsabilidad social.
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¿Es posible una transición democrática en Cuba?
La transición democrática en Cuba es considerada por algunos expertos como el escenario menos probable a corto plazo, ya que requiere no solo el desgaste del régimen actual, sino también la libertad de acción de alternativas políticas y la convocatoria de elecciones plurales. Sin embargo, la crisis actual podría abrir la puerta a nuevas posibilidades de cambio.
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¿Qué papel juegan las organizaciones como el Centro de Estudios Convivencia en el cambio político de Cuba?
El Centro de Estudios Convivencia (CEC) y otras entidades juegan un papel crucial al ofrecer propuestas para la transición democrática en Cuba, como parte de la sociedad civil que busca un cambio pacífico y ordenado. A pesar de enfrentar represión y hostigamiento por parte del régimen, el CEC continúa su labor de pensamiento y formación cívica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.