Hallel Génesis responde a críticas tras incómodo momento en el Inicio del Verano: «Obvio he leído todos los mensajes»

La cantante cubana Hallel Génesis respondió este martes a las críticas generadas por su actuación en el festival «Inicio del Verano 2K26» en Varadero, publicando un mensaje en Instagram en el que invocó su fe y agradeció el apoyo de sus seguidores.

«El que es feliz y tiene a Dios en su corazon no critica juju», escribió la artista, radicada en Miami, en una publicación que acumuló casi 4,847 me gusta y 327 comentarios. En el mismo texto agradeció a quienes la respaldaron: «Y obvio he leido todos los mensajes y comentarios lindos que me han enviado yo tengo los mejores seguidores del mundo olvidense de lo demas LOS AMO MUSHOOOO».

La reacción llegó tras la viralización de un video de su actuación en el que el público del evento permanecía prácticamente inmóvil mientras ella cantaba con energía en el escenario.

El clip fue publicado el martes por la cuenta @lafamiliacubana_oficial en TikTok y desató una avalancha de comentarios divididos: algunos señalaron problemas técnicos de sonido como factor determinante, con frases como «Evidentemente ella le cae mal al sonidista», mientras otros apuntaron a que su estilo musical chocó con el ambiente del festival.

Antes de ese mensaje más directo, Hallel ya había respondido con humor publicando un breve video en Instagram titulado «un déjà vu», en el que se escucha la frase «Una bulla al inicio, mano para arriba», en un guiño a su propia canción «Como dice el coro», lanzada junto a Yomil en junio de 2025.

Entre los comentarios de apoyo en su publicación, los fans repitieron precisamente esa frase como señal de respaldo. «Tienes una voz bella! Solo no era el lugar correcto para tu talento, demaciado nivel para esas fiestas», escribió un seguidor. Otro añadió: «Hallel creo que debes cambiar público porque desgraciadamente a nuestros paisanos les encanta hacer leña del árbol caído».

No faltaron, sin embargo, las voces críticas. Un comentario que resumió la postura de los detractores fue: «Tienes a Dios pero te faltó el playback en tarima».

El festival «Inicio del Verano 2K26» se celebró en el Hotel Resonance Musique de Varadero durante 72 horas continuas, con un cartel que incluyó a Yomil, Ja Rulay, Wildey, Zurdo MC y El Micha. El evento ya era polémico antes de comenzar: los Pichy Boys lo criticaron el 31 de mayo como un intento del régimen de «demostrar normalidad» en medio de la crisis, y las entradas se gestionaban a través de Gaviota Tours, empresa estatal vinculada a GAESA. Yomil también denunció la desorganización del evento al tener que actuar a las 5:00 AM.

Durante esa misma visita a Cuba, Hallel realizó un gesto solidario al entregar artículos de bebé a embarazadas en el Hogar Materno de Güines, en la provincia de Mayabeque, aclarando que no lo hacía «por demostrar nada».

Varios comentarios en la publicación mencionan una segunda actuación programada para el sábado 7 de junio, con mensajes como «nos vemos el sábado para pt2», lo que sugiere que Hallel no tiene intención de bajar el perfil tras la polémica.