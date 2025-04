¿Pueden todavía cubanos que entraron con parole humanitario a EE.UU. pedir residencia bajo la Ley de Ajuste?

El fin del programa de parole humanitario ha generado un mar de dudas entre cubanos que entraron legalmente a EE.UU. bajo esta figura y que aún no han cumplido el año y un día requerido para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.

Muchos de ellos se preguntan si perderán el estatus migratorio que les permitiría aspirar a la residencia permanente en el país.

Lo más leído hoy:

Para aclarar este escenario, la cadena Univision consultó con la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, quien explicó los posibles caminos que quedan para estos migrantes y el impacto real de las nuevas medidas adoptadas por la actual administración.

Fin del parole y notificaciones de salida

Con la revocación del parole humanitario, la administración estadounidense ha comenzado a enviar notificaciones a miles de personas que ingresaron al país legalmente pero que no han iniciado aún ningún proceso migratorio formal.

Muchas de estas personas recibieron una advertencia clara: Deben salir de Estados Unidos en un plazo de 30 días de forma voluntaria si no desean permanecer como indocumentados y enfrentar eventualmente un proceso de deportación.

¿Qué pasa con los cubanos que aún no califican para la Ley de Ajuste?

Los cubanos que ingresaron con parole humanitario y no han alcanzado todavía el año y un día de permanencia exigido por la Ley de Ajuste Cubano se encuentran en una situación particularmente incierta.

Sin embargo, la abogada Rosaly Chaviano ofreció una visión alentadora para este grupo.

“El parole es una autorización temporal que les da el gobierno para entrar a los Estados Unidos. En el caso específico de los cubanos, el hecho que ahora quieran revocar este parole el 24 de abril, no los va a hacer inelegibles para la residencia. Quiere decir que si se revoca y ya ese parole no es válido, aun así ese parole sigue siendo útil para propósitos de la residencia”, afirmó Chaviano.

La clave, explicó la abogada, está en haber cumplido con el requisito de presencia física en territorio estadounidense.

“Tiene que tener un año de presencia física (en EEUU), luego de tener un año de presencia física, con este parole, aunque ya se haya expirado o lo hayan revocado, que es lo que quieren hacer, pueden usarlo para propósitos de su residencia”, detalló.

Es decir, incluso si el parole es revocado, como se ha anunciado, los cubanos que lo obtuvieron y hayan permanecido en EE.UU. durante al menos un año podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y solicitar su residencia permanente.

¿Y qué ocurre con quienes han solicitado asilo?

Además del parole, otra vía utilizada por migrantes de distintas nacionalidades ha sido la solicitud de asilo político, una opción especialmente común entre nicaragüenses y venezolanos.

En este ámbito, también se han registrado cambios recientes, aunque con impactos diferenciados.

“Recientemente lo que anunciaron son cambios que realmente son una pausa, una suspensión temporal, en cuanto las residencias de las personas que ya han ganado el asilo y los refugiados. Las personas que en estos momentos se encuentran con asilo pendiente, no tienen ningún cambio por el momento, así que no se deben preocupar”, aseguró Chaviano.

La abogada quiso dejar claro que la medida no afecta a quienes aún están esperando respuesta a sus solicitudes.

“El hecho de este aviso en el registro federal, no significa que ellos no puedan solicitar en estos momentos su asilo, así que si alguien quiere solicitarlo, todavía está a tiempo para hacerlo”, apuntó.

Ganadores de asilo: ¿Pueden trabajar sin permiso?

Chaviano también aclaró una confusión común sobre el estatus laboral de quienes ya han obtenido asilo favorable.

Afirmó que estas personas pueden trabajar sin necesidad de un permiso específico, aunque muchos lo solicitan para obtener una identificación oficial.

“Significa que pueden trabajar infinitamente (en EEUU). Esas personas no necesariamente tienen que tener una residencia o un permiso de trabajo para tener esa autorización porque eso es algo específico para las personas que ganaron ese asilo”, explicó.

Lo que buscan muchos, añadió, es el documento físico: “Usualmente esas personas quieren tener un ID (identificación) y ese ID viene siendo esta tarjeta (la de permiso de trabajo), pero el no tener la tarjeta no hace que esta persona no pueda trabajar y es importante que entiendan esa diferencia”.

Mayor escrutinio en los aeropuertos: Advertencia a quienes tienen antecedentes

En otro tema vinculado al control migratorio, Chaviano advirtió sobre los riesgos de viajar al extranjero para residentes permanentes o ciudadanos con récord criminal.

La abogada explicó que, bajo la actual administración, los oficiales migratorios están obligados a interrogar de manera exhaustiva a quienes reingresan al país con antecedentes penales.

“El oficial tiene esa opción, pero diría que en estos momentos la opción es casi mandatoria (obligatoria) por la administración que tenemos, de que si estas personas tienen un récord criminal, tiene que pasarla a este cuartico para hacer más preguntas y determinar si la van a detener. Entonces las personas que tengan un récord criminal, que no viajen en estos momentos (fuera de EEUU) sería el mejor consejo”, recomendó.