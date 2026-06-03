Cubano capta caimán paseando frente a casa en Florida y los comentarios explotan: «Sin miedo y con aguaje»

Un cubano identificado como Pachy (@josepachy) grabó esta semana uno de esos videos que solo pueden ocurrir en Florida: un caimán americano de tamaño mediano paseándose con total tranquilidad por el adoquinado de la entrada de una casa moderna, como si fuera el dueño del lugar, y lo compartió en su cuenta de TikTok.

El clip dura apenas 19 segundos, pero le bastó para desatar una avalancha de reacciones. En la escena se ve la fachada contemporánea de una vivienda de dos pisos, con palmeras, garaje doble y un SUV blanco estacionado a un lado, mientras el reptil avanza sin prisa y sin inmutarse por nada ni nadie.

Los comentarios no tardaron en llegar cargados de humor latino. Una usuaria imaginó la escena con precisión cubana: «Yo en la mañana buscando qué vecino me daba café». Otra, con resignación absoluta, resumió todo en tres palabras: «Solo en Florida». Una tercera fue más dramática y confesó: «Uyyy, me sale y ahí morí ». Y alguien, en inglés, optó por quitarle hierro al asunto llamando al animal «just a water puppy », es decir, «solo un cachorrito de agua».

«Lacoste llegando a visitarte» o «Ese es el realtor», dijeron otros.

El video no es un caso aislado. Desde finales de 2025, varios cubanos han grabado caimanes en zonas residenciales de Florida con ese mismo tono entre el asombro y la carcajada, aplicándoles términos del vocabulario cubano como «aguaje», esa pose de valentía y fanfarronería que, en este caso, el reptil lleva puesta de serie.

En abril de este año, el meteorólogo cubano Rubén Capote compartió un video similar de un enorme caimán paseando por un barrio en Sarasota, y en diciembre pasado fue capturado otro ejemplar en el jardín de una casa en Miami-Dade.

El momento del video no es casualidad. Mayo y junio coinciden con la temporada de apareamiento de los caimanes en Florida, el período en que estos animales se vuelven más activos, más territoriales y más propensos a alejarse de sus hábitats naturales en busca de pareja o territorio nuevo.

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, el estado alberga una población estimada de 1.3 millones de aligátores distribuidos en sus 67 condados. La institución recomienda no acercarse a ningún ejemplar, no alimentarlo y llamar a la línea de animales molestos si el animal mide más de cuatro pies o representa una amenaza.

Para quienes viven en Florida, la convivencia con estos reptiles es parte del paisaje cotidiano. Para la comunidad cubana del estado, es también material inagotable para el humor: el caimán de Pachy ya tiene casi 70,000 reproducciones y sigue sumando, porque en Florida los «vecinos» de escamas y con aguaje nunca decepcionan.