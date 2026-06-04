La verdadera historia detrás del viral 'Súbelo Mayeta' que el régimen no quiere que sepas

El grito «Súbelo Mayeta» que resuena en las calles de Santiago de Cuba y se ha convertido en símbolo de resistencia popular tiene un origen concreto: fue creado por jóvenes artistas urbanos locales sin ninguna vinculación política, y su historia incluye represión y un videoclip que el régimen nunca dejó grabar.

El propio Yosmany Mayeta, periodista independiente y miembro de la UNPACU, reveló los detalles en una entrevista con Tania Costa. «Surgió por un grupo de jóvenes artistas que no eran contestatarios. Eran artistas urbanos locales que crearon esa canción. Ya cuando me presentaron a mí la canción estaba lista, estaba en redes sociales», explicó.

Los artistas detrás del tema son Lico Wayne y Tino Mán y el productor Asdrúbal Reyna, tres santiagueros que componían música urbana sin militancia opositora.

El problema llegó cuando decidieron grabar el videoclip oficial en las calles, con imágenes del pueblo gritando el estribillo. «Ahí fue que vino la brutal represión contra estas personas», relató Mayeta.

En septiembre de 2024, Lico Wayne y Tino Mán recibieron una citación policial en la estación «La Motorizada», de Santiago de Cuba, y fueron amenazados con represalias más graves si no retiraban la canción de las plataformas digitales.

Al día siguiente, el productor Reyna, de 33 años, fue detenido en Santiago de Cuba.

«Son jóvenes que no estaban ligados a la política. Imagínate, no saben lo que es sufrir directamente la represión directa del régimen hasta que les tocó en este momento por una simple canción», señaló Mayeta con indignación.

El videoclip planeado nunca pudo rodarse. Sin embargo, Mayeta ve en eso una paradoja. «Al final no se pudo grabar el vídeo, pero es lo que ha surgido ahora: un gran vídeo por años donde el mismo pueblo se ha sumado a ese coro».

Uno de los detalles más reveladores que comparte Mayeta es el de la letra original, que los propios artistas decidieron suavizar antes de que llegara la represión.

El estribillo inicial decía: «No llegaron los mandados, te quitaron la libreta, Súbelo Mayeta». El periodista aclara que «en ese tiempo casi no estaba pasando, llegaban esporádicamente los productos racionalizados a la bodega, y sin embargo ahora no llega y hay déficit total».

La historia de la canción se entrelaza con la situación personal de Mayeta, quien enfrenta una Corte migratoria decisiva en julio de 2026 en Estados Unidos, donde llegó en 2019 con una visa J-1 incompatible con la Ley de Ajuste Cubano.

«Tristemente vine a estudiar, lo hice, y por supuesto retornarme a Cuba sería que nuevamente me hostigaran o me llevaran a prisión», advirtió el periodista, quien colaboró con medios como Cubanet y 14ymedio y lleva más de una década documentando la represión en Santiago de Cuba.

«Parte del estribillo de esa canción verdaderamente tiene gran mensaje de la realidad cubana», concluyó Mayeta, resumiendo en una frase por qué el régimen teme tanto a tres jóvenes músicos y a una canción.