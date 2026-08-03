«Mi hija fue perseguida desde antes de nacer»: el estremecedor relato de un opositor cubano

Yoel Bravo López, líder del Movimiento Opositor Juventud Despierta en Santa Clara y hoy exiliado en Estados Unidos, publicó este lunes un relato desgarrador en Facebook en el que denuncia que su hija, Laura Pollán Toledo Bravo, fue víctima de persecución política por parte del régimen cubano desde antes de nacer.

«Mi hija Laura Pollán pronto cumplirá 13 años. Hoy quiero que el mundo sepa la verdad de lo que el castrismo le hizo sufrir a una niña inocente desde antes de nacer», escribió Bravo.

Según el opositor, el «delito» de la menor comenzó en el vientre de su madre, la también activista Daily Rodríguez Pérez, quien sufrió un violento acto de repudio el 25 de julio en Santa Clara mientras estaba embarazada.

Al nacer la niña, las autoridades se negaron a inscribirla en el registro del materno por el nombre que sus padres habían elegido: el mismo de Laura Pollán Toledo, fundadora de las Damas de Blanco y símbolo de la resistencia pacífica en Cuba, fallecida en octubre de 2011.

Esa negativa a otorgarle identidad legal dejó a la menor sin acceso a servicios de salud ni educación durante años.

Bravo describe casi una década de tortura psicológica contra su hija: ataques violentos a su hogar, la obligación de presenciar golpizas policiales contra su padre y un terror constante que le provocó una enfermedad nerviosa con pérdida del cabello.

«Pasó casi 10 años bajo tortura psicológica: ataques violentos a nuestra casa, presenció las brutales golpizas de la policía contra mí, el terror la enfermó de los nervios y provocó la pérdida de su cabello, le negaron salud y educación por dejarla sin identidad legal», relató.

El propio Bravo acumula un extenso historial de represión documentado. En julio de 2020 fue golpeado en la cabeza con un casco de motocicleta por agentes de la Seguridad del Estado cuando intentaba sumarse a una marcha contra la violencia policial.

En enero de 2020 fue detenido, amenazado de muerte bajo interrogatorio e intentaron vincularlo falsamente al grupo opositor anónimo Clandestinos.

En enero de 2021 fue arrestado en la Tercera Estación de Policía de Santa Clara junto a otros activistas, y en mayo de ese mismo año fue detenido tras protestar frente a la sede provincial del Partido Comunista exigiendo medicamentos para la población.

El método habitual de la Seguridad del Estado contra Bravo ha combinado detenciones temporales, multas abusivas y arrestos domiciliarios para impedir su activismo callejero.

Finalmente, el opositor tomó una decisión extrema para proteger a su hija: aceptar el exilio.

«Tuve que aceptar el destierro y salir de Cuba para que le dieran un pasaporte y pudiera respirar. Hoy está conmigo, a salvo, esperando sus 13 años en libertad», escribió.

El relato concluye con una pregunta directa a quienes defienden el sistema: «¿Cómo se justifica el ensañamiento contra una recién nacida?»

La negativa a inscribir a recién nacidos en el registro civil es una forma de represalia documentada contra familias opositoras en Cuba, que priva a los menores de acceso a servicios básicos y los deja en una situación de vulnerabilidad extrema durante años.