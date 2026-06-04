Grupo A: México quiere imponer la localía, pero la ambición es de todos

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A ocho días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Grupo A se perfila como uno de los más equilibrados e inciertos de toda la fase de grupos, con México, Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica disputando una llave donde ningún equipo tiene la clasificación garantizada.

Sobre el papel, México parte como favorito gracias a su experiencia mundialista y a la ventaja de jugar en casa, pero la realidad es que sus tres rivales llegan con argumentos suficientes para convertir esta batalla en una de las más cerradas del torneo.

El Tri busca redención en casa

El equipo mexicano en el Mundial 2026 afronta su decimoctava participación en una Copa del Mundo con el objetivo de dejar atrás la decepción de Qatar 2022, donde fue eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, rompiendo una racha de siete Mundiales consecutivos superando la primera ronda.

La historia juega a su favor: en los dos Mundiales que organizó, en 1970 y en 1986, los mexicanos alcanzaron los cuartos de final en ambas ocasiones.

Sus primeros dos partidos del grupo se jugarán en territorio mexicano: el debut ante Sudáfrica el próximo martes 11 de junio en el Estadio Azteca y el duelo ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Chivas de Guadalajara.

Corea del Sur, el rival más peligroso

Corea del Sur llega como una selección acostumbrada a competir en grandes escenarios. Los asiáticos disputarán su duodécimo Mundial con Son Heung-min como capitán y figuras como Kim Min-jae y Lee Kang-in, y mantienen el recuerdo imborrable de Corea-Japón 2002, cuando alcanzaron unas históricas semifinales que siguen siendo la mejor actuación de una selección asiática en la historia del torneo.

Con una estructura táctica sólida, velocidad en transición y jugadores con experiencia en las principales ligas europeas, los surcoreanos se perfilan como un rival extremadamente incómodo para cualquiera del grupo.

República Checa, más historia de la que parece

República Checa no posee el protagonismo mediático de otras selecciones europeas, pero su historia mundialista es más importante de lo que muchos recuerdan.

Bajo el nombre de Checoslovaquia alcanzó dos finales de Copa del Mundo, en 1934 y en 1962. Ahora busca escribir un nuevo capítulo como nación independiente, ya que todavía no ha logrado superar la fase de grupos desde su independencia en 1993.

Su convocatoria de 26 jugadores, anunciada el 31 de mayo, está liderada por Tomáš Souček y Patrik Schick, con una base doméstica muy sólida: 10 jugadores del Slavia Praga y 17 en total procedentes de la liga checa.

Sudáfrica, el hambre de sorprender

Sudáfrica llega con el papel de aparente candidata a la eliminación, pero con la ilusión de romper pronósticos. Los Bafana Bafana disputarán apenas su cuarta Copa del Mundo y siguen persiguiendo la primera clasificación a una ronda eliminatoria en su historia.

Llegaron al torneo como líderes de su grupo en las eliminatorias africanas, con 18 puntos en 10 partidos, sellando el pase el 14 de octubre de 2025 con una victoria 3-0 sobre Ruanda.

Con jugadores como Ronwen Williams, Teboho Mokoena y Lyle Foster, cuentan con velocidad, energía y el entusiasmo de una selección que no tiene nada que perder.

Un grupo sin favorito claro

En un Mundial ampliado a 48 selecciones, donde abundan grupos con favoritos muy marcados, el Grupo A ofrece algo diferente: incertidumbre.

México aporta la historia y la localía. Corea del Sur, la experiencia reciente en grandes torneos. República Checa, la tradición europea. Sudáfrica, el hambre de sorprender.

Un pequeño detalle puede marcar la diferencia entre avanzar a octavos de final o regresar a casa antes de tiempo, y los partidos del Grupo A arrancan el próximo martes con el México vs Sudáfrica en el Azteca, el escenario que más presión y más ilusión concentra de todo el torneo.