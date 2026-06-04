¿Se reactivan entrevistas de I-220A? Abogada explica cambios en USCIS

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo advierte que las entrevistas de USCIS para casos de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano parecen estar reactivándose, incluyendo casos de portadores del formulario I-220A, tras un prolongado período sin actividad.

«Parece que es como un levantamiento silencioso de la pausa porque hacía tiempo que no se veía una entrevista y ya yo he visto dos», declaró Marcelo en entrevista con la periodista Tania Costa.

La abogada detalló que uno de esos casos corresponde a una persona con I-220A y el otro con parole humanitario, citados en la oficina de USCIS en Jacksonville, Florida, también con I-220A y casos pendientes en Corte, convocados a entrevistas para residencia por ajuste cubano.

«Están citando entrevistas, las entrevistas se están realizando, así que parece que hay algo ahí», subrayó Marcelo.

Esta señal llega en un momento de alta incertidumbre para la comunidad inmigrante cubana, marcado por los efectos del memorándum USCIS PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026, que instruyó a los oficiales a tratar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos como una forma «extraordinaria» de alivio migratorio.

En la práctica el memorándum empujaba a muchos solicitantes —especialmente quienes entraron con visas temporales de turismo, estudiante o trabajo y luego se casaron o tienen un hijo mayor de 21 años ciudadano americano— hacia el proceso consular en sus países de origen.

Marcelo explicó que la medida no afecta solo a inmigrantes. «No estamos afectando solamente a los inmigrantes. Aquí hay ciudadanos americanos por nacimiento... que tienen esposas, que tienen hijos, que tienen una novia lo que sea, y entonces se van a ver afectados por esto».

Aproximadamente dos días después de la publicación del memorándum, USCIS emitió una nota aclaratoria en la que señaló que su intención era recordar a los oficiales cuándo aplicar el proceso consular, no eliminar el ajuste de estatus.

Sin embargo, Marcelo advierte que en la práctica poco ha cambiado. «Siguen haciendo las mismas preguntas: ¿Por qué te quedaste más tiempo? ¿Por qué no esperaste a venir de manera legal con una visa de inmigrante en vez de con una visa de no inmigrante? ¿Qué te impide ir a hacer tu proceso consular?»

Según la abogada, quienes se encuentren en esta situación deben llegar a sus entrevistas con una preparación reforzada. «Tienen que ir como a probar más aún que son buenas personas y que se merecen la excepcionalidad», indicó, enumerando elementos clave como el pago de impuestos, lazos familiares con ciudadanos, empleo estable y matrícula escolar.

Sobre la nota aclaratoria de USCIS, Marcelo fue directa: «Ellos han querido calmar los ánimos».

El I-220A es una Orden de Supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que fue utilizada masivamente con cubanos llegados durante la oleada migratoria de 2022-2023. Su reconocimiento como parole —requisito para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano— sigue siendo objeto de litigios, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración no lo ha reconocido formalmente como tal.

La abogada había predicho el pasado 29 de abril que la pausa de la tarjeta de residencia terminaría entre mayo y mediados de junio de 2026, un pronóstico que los recientes casos de entrevistas parecen comenzar a confirmar.