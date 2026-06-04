Más de 13 mil cubanos solicitaron refugio en Brasil en primer cuatrimestre de 2026

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Un total de 13,414 inmigrantes de Cuba presentaron peticiones de refugio en Brasil entre enero y abril de 2026, según datos del Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra), lo que afianza a los cubanos como la principal nacionalidad solicitante de asilo en el país sudamericano.

Esa cifra representa el 58% de todas las solicitudes de refugio (22,938) registradas en Brasil durante el período, una proporción que refleja la magnitud del éxodo cubano hacia ese destino.

Sin embargo, a pesar del volumen masivo de trámites, ningún ciudadano cubano obtuvo el reconocimiento formal del estatus de refugiado por parte del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) durante los primeros meses de 2026.

Por el contrario, 468 solicitudes fueron extinguidas —archivadas o anuladas— y se revocó una condición de refugiado que ya había sido otorgada previamente. De acuerdo con la misma fuente, el Conare concedió sólo 12 prórrogas de refugio.

Captura de pantalla/OBMigra

La distribución de solicitudes de refugio por mes fue relativamente uniforme: en enero se presentaron 3,448; en febrero 2,814; marzo concentró la cifra más alta: 3,617, y abril 3,535.

Más de la mitad de las peticiones en el cuatrimestre se hicieron desde Roraima (7,687), estado del norte brasileño limítrofe con Guyana, seguido del estado de Paraná (1,377), fronterizo con Paraguay, y Amapá (1,354), también al norte.

Los principales puntos de entrada fueron localidades fronterizas del norte del país: Boa Vista, en Roraima, encabezó la lista con 7,567 solicitudes; seguida de Oiapoque, en Amapá, con 1,340; y Pacaraima (Roraima), con 117. También fueron significativamente altas las cifras de peticiones en Curitiba (Paraná), con 973; Florianópolis (Santa Catarina), con 437, y São Paulo, con 350.

El ritmo del primer cuatrimestre proyecta una cifra anual que podría superar las 40,000 solicitudes por segundo año consecutivo, en una tendencia de aceleración sostenida que disparó la emigración cubana en Brasil a 40,000 solicitudes en 2025, un aumento del 88% frente a las 22,288 registradas en 2024.

Entre 2010 y 2024, Brasil había recibido un total acumulado de 52,373 solicitudes cubanas en 14 años, cifra que fue casi igualada sólo entre enero y septiembre de 2025.

El fenómeno responde a dos factores convergentes: el deterioro acelerado de las condiciones de vida en Cuba —apagones crónicos, inflación, escasez de alimentos y medicamentos, represión política— y el cierre casi total de las vías legales hacia Estados Unidos bajo la administración Trump, que redujo los encuentros irregulares de cubanos en la frontera estadounidense en un 99%.

La ruta más utilizada para llegar a Brasil parte de Cuba en avión hacia Georgetown, capital de Guyana —único país de la región que no exige visa a cubanos—, y continúa por tierra hasta cruzar el río Tacutu hacia Roraima, en el norte brasileño.

Esa zona fronteriza se ha convertido en escenario de patrullaje policial permanente con el objetivo de frenar la entrada irregular de inmigrantes. Durante mayo, han sido frecuentes los cruces de migrantes cubanos por distintos puntos de la geografía de Roraima, según informes oficiales citados por la prensa local.

En uno de los incidentes más recientes, el 28 de mayo, la Policía Federal de Carreteras encontró a nueve cubanos hacinados en un vehículo con capacidad para cinco personas en la carretera BR-401. El conductor fue arrestado por promover la inmigración ilegal.

Brasil acoge actualmente a unos 84,000 cubanos, según datos del Ministerio de Justicia, y permite solicitar refugio en frontera sin exigir visa, lo que lo convierte en una alternativa ante el cierre de otras rutas migratorias, en un contexto en que los cubanos han abandonado el «sueño americano» y crece el éxodo hacia Sudamérica.

Sin embargo, el proceso ante el Conare puede durar más de cinco años y el reconocimiento efectivo como refugiado es mínimo. «Lo determinante para recibir el refugio es demostrar con pruebas verificables que se sufrió o se podría sufrir persecución», explicó Alexei Padilla Herrera, consultor migratorio y profesor en Diáspora Consultoría, radicado en Brasil.