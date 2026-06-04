Grupo B del Mundial 2026: nadie asusta, todos sueñan

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El Grupo B del Mundial 2026 es, sobre el papel, la zona más equilibrada y abierta del torneo. Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar conforman una llave donde ningún equipo llega con el cartel de favorito al título, pero los cuatro tienen argumentos reales para soñar con avanzar a la ronda eliminatoria.

Canadá es el nombre propio del grupo. Como uno de los tres países anfitriones del torneo —junto a Estados Unidos y México—, los canadienses disputarán apenas su tercera Copa del Mundo y todavía buscan su primera clasificación a una fase eliminatoria. Sus dos participaciones anteriores, en México 1986 y Qatar 2022, terminaron en la fase de grupos.

Ahora, con una generación liderada por Jonathan David —máximo goleador histórico de la selección— y el respaldo de su afición, el equipo dirigido por Jesse Marsch llega convencido de que este puede ser el torneo que marque un antes y un después para su fútbol.

La presión, sin embargo, será considerable. La condición de anfitriona eleva las expectativas y cualquier tropiezo temprano podría resultar devastador para un equipo que nunca ha ganado un partido mundialista. Alphonso Davies, autor del primer gol canadiense en una Copa del Mundo ante Croacia en Qatar 2022, arrastra problemas físicos que generan incertidumbre.

El principal rival en la lucha por el liderato del grupo será Suiza, la selección con más experiencia mundialista de la llave. Los europeos afrontan su decimotercera participación con la reputación de ser uno de los equipos más consistentes del continente: disciplina táctica, organización defensiva y capacidad para competir en partidos cerrados son sus señas de identidad. Alcanzaron los cuartos de final en tres ocasiones —1934, 1938 y 1954— y llegaron a octavos de final en Qatar 2022.

Se clasificaron para 2026 como primeros de su grupo UEFA, con cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota, encajando solo dos goles. Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo son sus referencias bajo las órdenes de Murat Yakin.

Bosnia y Herzegovina llega con menos tradición, pero con una historia de clasificación que ya es épica. Su único Mundial como nación independiente fue Brasil 2014, donde cayó en fase de grupos. Para llegar a 2026 tuvo que superar el repechaje europeo de forma dramática: eliminó a Gales en semifinales por penales y el 31 de marzo de 2026 venció a Italia en la final en Zenica, también por penales, tras empatar 1-1. Su fútbol combina la técnica balcánica con una importante fortaleza física, y muchos de sus jugadores militan en ligas europeas de primer nivel.

Qatar cierra el grupo con la misión de redimirse. Como anfitriona de la última Copa del Mundo, protagonizó la estadística más dolorosa de su historia al convertirse en la primera selección organizadora eliminada en fase de grupos, perdiendo sus tres partidos en 2022. Ahora llega sin esa presión, con figuras como Akram Afif y Almoez Ali, y con una preparación más internacional que en aquella edición.

El calendario del Grupo B arranca el 12 de junio con Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar y Suiza se miden el 13 de junio. La tercera jornada, el 25 de junio, enfrenta simultáneamente a Suiza contra Canadá en Vancouver y a Bosnia y Herzegovina contra Qatar.

Suiza y Canadá parten con una ligera ventaja sobre el papel, pero la diferencia entre los cuatro equipos no parece insalvable. «No habrá campeones del mundo ni favoritos históricos en esta llave. Lo que sí habrá será algo igual de atractivo: cuatro selecciones convencidas de que este Mundial puede ser la oportunidad perfecta para alcanzar una hazaña que nunca antes lograron.»