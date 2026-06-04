Comando Sur de EE.UU. derriba narcolancha y mata a sus dos tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó ayer un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, matando a sus dos tripulantes sin que ningún militar estadounidense resultara herido.
Según el comunicado oficial publicado en la cuenta verificada de SOUTHCOM, la operación fue ordenada por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear el miércoles 3 de junio.
«La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas varones murieron durante la operación», señala el comunicado.
Junto al texto, el SOUTHCOM difundió una imagen de vigilancia aérea nocturna infrarroja desclasificada que muestra la embarcación navegando a alta velocidad con una retícula de seguimiento superpuesta y la leyenda «UNCLASSIFIED» en verde.
El ataque se enmarca en la Operación Southern Spear, campaña militar iniciada en noviembre de 2025 bajo la administración Trump para golpear directamente a carteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El Departamento de Guerra informó al Congreso que los grupos objetivo «han sido declarados hostiles y están sujetos a targeting letal» bajo esta operación, que autoriza ataques cinéticos directos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
El operativo del miércoles es el más reciente de una cadena de ataques con una cadencia muy elevada en 2026. Solo cuatro días antes, el 29 de mayo, SOUTHCOM ejecutó otro ataque en el Pacífico Oriental que mató a tres narcoterroristas.
Antes de ese operativo, el 8 de mayo se registró otro ataque en la misma zona que dejó dos muertos y un sobreviviente, lo que activó operaciones de búsqueda y rescate de la Guardia Costera.
Entre los operativos documentados también figuran ataques el 13 de abril en el Pacífico Oriental, el 26 de abril con tres muertos, y el 4 de mayo en el Caribe con dos bajas enemigas.
Para el 8 de mayo, antes del ataque de ayer, la campaña acumulaba al menos 205 personas muertas en al menos 62 ataques contra 63 embarcaciones, con tres capturados y dos extraditados, según datos basados en comunicados oficiales de SOUTHCOM.
Entre las organizaciones en el área de responsabilidad del Comando Sur se cuentan disidencias de las FARC, el ELN y otras 13 Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por Washington.
El general Donovan, quien asumió el mando de SOUTHCOM el 5 de febrero de 2026, ha sido el rostro público de esta estrategia de confrontación directa. En declaraciones previas, advirtió que «las organizaciones narcoterroristas trafican drogas, armas y personas, y alimentan la corrupción y la inestabilidad en la región».
Preguntas frecuentes sobre el ataque del Comando Sur a una narcolancha en el Pacífico Oriental
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el ataque del Comando Sur a la narcolancha en el Pacífico Oriental?
El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, resultando en la muerte de sus dos tripulantes, sin que ningún militar estadounidense resultara herido.
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¿Qué es la Operación Southern Spear?
La Operación Southern Spear es una campaña militar iniciada en 2025 bajo la administración Trump para combatir a carteles de drogas designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Autoriza ataques cinéticos directos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.
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¿Quién es el responsable de las órdenes de ataque del Comando Sur?
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, es quien ordena los ataques, que son ejecutados por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.
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¿Cuál es el marco legal de la Operación Southern Spear?
La operación se basa en la Orden Ejecutiva 14157, que designa a ciertos carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esto permite tratar a estas organizaciones como objetivos militares, habilitando el uso de fuerza letal sin proceso judicial previo.
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¿Ha generado controversia la Operación Southern Spear?
Sí, la operación ha generado debate internacional sobre su legalidad bajo el derecho internacional humanitario, dado que implica el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado formalmente declarado y sin proceso judicial previo para los tripulantes de las embarcaciones atacadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.