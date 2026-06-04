Comando Sur de EE.UU. derriba narcolancha y mata a sus dos tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó ayer un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, matando a sus dos tripulantes sin que ningún militar estadounidense resultara herido.

Según el comunicado oficial publicado en la cuenta verificada de SOUTHCOM, la operación fue ordenada por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear el miércoles 3 de junio.

«La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas varones murieron durante la operación», señala el comunicado.

Junto al texto, el SOUTHCOM difundió una imagen de vigilancia aérea nocturna infrarroja desclasificada que muestra la embarcación navegando a alta velocidad con una retícula de seguimiento superpuesta y la leyenda «UNCLASSIFIED» en verde.

El ataque se enmarca en la Operación Southern Spear, campaña militar iniciada en noviembre de 2025 bajo la administración Trump para golpear directamente a carteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El Departamento de Guerra informó al Congreso que los grupos objetivo «han sido declarados hostiles y están sujetos a targeting letal» bajo esta operación, que autoriza ataques cinéticos directos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

El operativo del miércoles es el más reciente de una cadena de ataques con una cadencia muy elevada en 2026. Solo cuatro días antes, el 29 de mayo, SOUTHCOM ejecutó otro ataque en el Pacífico Oriental que mató a tres narcoterroristas.

Antes de ese operativo, el 8 de mayo se registró otro ataque en la misma zona que dejó dos muertos y un sobreviviente, lo que activó operaciones de búsqueda y rescate de la Guardia Costera.

Entre los operativos documentados también figuran ataques el 13 de abril en el Pacífico Oriental, el 26 de abril con tres muertos, y el 4 de mayo en el Caribe con dos bajas enemigas.

Para el 8 de mayo, antes del ataque de ayer, la campaña acumulaba al menos 205 personas muertas en al menos 62 ataques contra 63 embarcaciones, con tres capturados y dos extraditados, según datos basados en comunicados oficiales de SOUTHCOM.

Entre las organizaciones en el área de responsabilidad del Comando Sur se cuentan disidencias de las FARC, el ELN y otras 13 Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por Washington.

El general Donovan, quien asumió el mando de SOUTHCOM el 5 de febrero de 2026, ha sido el rostro público de esta estrategia de confrontación directa. En declaraciones previas, advirtió que «las organizaciones narcoterroristas trafican drogas, armas y personas, y alimentan la corrupción y la inestabilidad en la región».