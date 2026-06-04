Cuando los adolescentes desafían la historia: los goleadores más jóvenes de los Mundiales

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La Copa del Mundo no suele tener paciencia con los jóvenes, pero a lo largo de casi un siglo de torneos, un puñado de adolescentes logró lo extraordinario: marcar un gol en el escenario más exigente del fútbol y convertirse, de golpe, en parte de la historia.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a días de comenzar —del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos—, vale repasar esa lista de precoces que desafiaron la lógica y dejaron su huella antes de cumplir los 20 años.

Pelé encabeza ese registro de forma inalcanzable. No solo es el goleador más joven en la historia de los Mundiales, sino el único futbolista que ha anotado siendo menor de 18 años. Tenía 17 años y 239 días cuando marcó el gol que eliminó a Gales en Suecia 1958.

Aquello fue apenas el comienzo: terminó el torneo con seis goles, incluyendo un hat-trick en semifinales contra Francia y un doblete en la final frente a Suecia. Brasil conquistó su primera Copa del Mundo y nació una leyenda que repetiría el título en 1962 y 1970.

El segundo lugar pertenece a un nombre menos conocido para las nuevas generaciones, pero igualmente histórico. Manuel Rosas, de México, tenía solo 18 años cuando le marcó dos goles a Argentina en el primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930. Su legado va mucho más allá: fue autor del primer gol de penal en una Copa del Mundo y también quedó registrado como protagonista del primer autogol del torneo.

En ese mismo Mundial de 1930, Nicolae Kovács marcó para Rumanía frente a Perú junto a otro adolescente, produciendo una rareza que nunca volvió a repetirse: dos jóvenes menores de 20 años anotando para la misma selección en un mismo partido.

Casi un siglo después apareció otro adolescente capaz de colarse entre los más precoces. En Qatar 2022, Gavi se convirtió en el jugador europeo más joven en marcar en un Mundial cuando perforó la red de Costa Rica con 18 años y 110 días, en la goleada de España por 7-0. Es el tercer goleador más joven de la historia del torneo.

Antes de Gavi, el referente europeo era Michael Owen. El delantero inglés maravilló al mundo en Francia 1998 con apenas 18 años. Su velocidad, descaro y capacidad goleadora lo convirtieron en una de las grandes figuras emergentes del fútbol de aquella época.

Entre los nombres más recientes destaca también Lionel Messi. Mucho antes de convertirse en campeón del mundo, el argentino abrió su cuenta mundialista con 18 años en la goleada frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006. Aquel gol fue el primero de una historia que terminaría dieciséis años después con Messi levantando la Copa en 2022.

La lista la completan Dmitri Sychev, Julian Green, Divock Origi y Martin Hoffmann, todos capaces de dejar su huella en un torneo que rara vez concede protagonismo a los más jóvenes.

El Mundial 2026, con 48 selecciones y 104 partidos, será la edición más grande de la historia y podría abrir nuevas oportunidades para que algún adolescente escriba su propio capítulo en esta lista. El récord de Pelé, sin embargo, lleva casi setenta años en pie y parece destinado a perdurar mucho más.