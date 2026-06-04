Cimafunk es uno de los intérpretes de la canción 'Love Always Wins' escrita por Emilio Estefan para el Mundial

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El músico cubano Cimafunk forma parte de los intérpretes de «Love Always Wins», la canción escrita y producida por Emilio Estefan para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo lanzamiento oficial tuvo lugar este jueves en el Gary Nader Art Centre de Miami.

La canción es interpretada por Zema, Shaggy y Cimafunk, y también cuenta con una versión en español titulada «El amor siempre gana». El evento de presentación contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el galerista Gary Nader.

Gary Nader destacó el significado del tema: «Estamos especialmente orgullosos de celebrar Love Always Wins, escrito y producido por Emilio Estefan e interpretado por Zema, Shaggy, y Cimafunk, una canción que lleva un mensaje de amor, esperanza y unidad».

«Love Always Wins» integra el álbum oficial FIFA World Cup 2026™, presentado bajo el sello FIFA Sound, con 19 canciones y artistas de todo el mundo.

El álbum incluye nombres como Shakira y Burna Boy, Daddy Yankee, The Rolling Stones, Lisa, Anitta, Rema, Future, Tyla, Jelly Roll y Carín León, entre otros. Cimafunk es el único artista cubano presente en el proyecto.

La participación del músico pinareño no es casual. Cimafunk y Emilio Estefan venían trabajando juntos desde mayo de 2025, cuando ambos compartieron imágenes de sesiones de estudio en Miami, y en abril de 2026 se confirmó que el cubano grababa su próximo álbum junto al productor.

Cimafunk, cuyo nombre real es Erik Alejandro Iglesias Rodríguez, nació el 7 de abril de 1989 en Pinar del Río. Su propuesta musical fusiona funk, afrobeat, hip hop y ritmos afrocubanos, y su nombre artístico rinde homenaje a los cimarrones, personas esclavizadas que escaparon y formaron comunidades autónomas en Cuba durante la época colonial.

Tras lanzar el álbum «Terapia» en 2017 y el sencillo «Me Voy» en 2018, que lo popularizó en Cuba, su carrera tomó dimensión internacional. En 2019, Billboard lo incluyó entre los «10 Latin Artists to Watch».

Desde 2022 tiene su base en Nueva Orleans, donde reestructuró su banda bajo el nombre «La Tribu». En abril de 2024 se convirtió en el primer cubano en actuar en Coachella, y ese mismo año fue nominado al Latin Grammy por «Catalina», junto con Monsieur Periné.

El Mundial 2026 se celebrará en tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México—, siendo el primero en la historia con tres sedes nacionales. Miami, ciudad donde se grabó la canción y donde Estefan tiene su base de operaciones, es una de las sedes del torneo.

Gary Nader resumió el espíritu del proyecto: «La música, como el arte y el fútbol, tiene el poder de unir culturas, generaciones y personas en todo el mundo. Este álbum es una poderosa celebración de ese espíritu universal».