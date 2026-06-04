"Me golpearon": Presa política cubana denuncia represión tras protesta en La Habana

Yunaykis Linares Rodríguez, presa política excarcelada tras ser condenada por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue detenida nuevamente durante una protesta espontánea en el barrio de Santa Amalia, municipio Arroyo Naranjo, La Habana, y denuncia haber sido golpeada y asfixiada por agentes de la policía durante su traslado al calabozo.

La denuncia fue difundida de urgencia por la activista Anamely Ramos en Facebook, quien describió cómo la policía arremetió con violencia contra vecinos que se habían lanzado a la calle «porque están al límite de lo humano», deteniendo a varias personas, entre ellas a Yunaykis.

Según Ramos, Yunaykis «fue golpeada con saña lo mismo que el resto de su familia, sin importar la presencia de niños pequeños».

La activista relató que los menores gritaban desesperados: «Niños gritando, diciendo que mataban a su hermana. ¡Sádicos!»

Desde el calabozo conocido como «El Capri», adonde fue trasladada, Yunaykis logró grabar un breve video con su testimonio: «Estoy golpeada, me asfixiaron, el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme. Mi nombre es Yunaykis Linares Rodríguez, presa política por el 11J y excarcelada. Me negaron asistencia médica y agua».

En el video, también se escucha su voz decir: «Vienen, me golpearon. Me vienen en un calabozo con una pila de hombres».

También Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, amplificó el caso en redes sociales: «Yunaykis Linares fue brutalmente golpeada y torturada en el camino mientras se la llevaban presa. Todo esto sucedió delante de niños menores de edad. Son unas bestias criminales».

Captura de Facebook

Yunaykis tenía 24 años cuando fue arrestada durante el 11J. La fiscalía cubana llegó a pedir 17 años de prisión por cargos de desorden público, atentado, daños y sedición; la sentencia final fue de ocho años. Fue excarcelada en 2025 en el marco de liberaciones parciales vinculadas a presión internacional, incluyendo un acuerdo con la Santa Sede anunciado en marzo de 2026.

Su nueva detención no es un caso aislado. Excarcelados del 11J han sido redetenidos por publicaciones en redes sociales o por participar en nuevas protestas, un patrón documentado de hostigamiento a expresos políticos que las autoridades cubanas mantienen de forma sistemática.

El contexto represivo en Cuba alcanza niveles sin precedentes: Prisoners Defenders reportó en mayo de 2026 un récord absoluto de 1,260 presos políticos, con denuncias de torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte dentro del sistema penitenciario.

Justicia 11J confirmó en abril de 2026 que al menos 760 presos políticos seguían encarcelados pese a las excarcelaciones parciales, mientras Amnistía Internacional advirtió que esas liberaciones carecieron de transparencia y no pudieron verificarse plenamente.

Anamely Ramos, quien reside en Nueva York desde 2022 tras ser impedida de regresar a Cuba por las autoridades, cerró su denuncia con una advertencia directa al régimen: «La gente ya no puede más. No pueden matar a la gente así y encima pretender que mueran en silencio».