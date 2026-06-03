«Cualquier cosa me pase es la Seguridad del Estado»: activista denuncia asedio tras protesta por apagones en La Habana

El activista Yoel Cruz publicó ayer un video en Facebook desde el municipio 10 de Octubre, en La Habana, para denunciar que está siendo asediado por la Seguridad del Estado tras participar en una protesta callejera motivada por los prolongados apagones y la falta de agua.

En el video grabado el 2 de junio, Yoel aparece sin voz por el esfuerzo de la protesta y relata que un oficial del Ministerio del Interior se presentó en su domicilio supuestamente «para conversar» y ofrecerle gestionar una pipa de agua para el día siguiente.

Yoel rechazó la oferta de plano: «Llevo días sin agua, llevo días sin corriente, sin poder cocinarme comida decente, arroz, aunque sea, y un huevo frito o una hamburguesa. No puedo hacer nada porque no tengo gas».

Cuando el oficial le preguntó: «¿yo tengo corriente en mi casa?», Yoel le respondió sin rodeos: «Tú estás comprometido con el sistema, yo no».

La situación se agravó cuando, al regresar del trabajo, sus vecinos le informaron que dos oficiales —uno de verde y otro de azul— habían vuelto a su casa buscando información sobre los promotores de la protesta.

«Esto lo digo para que sepan que estoy siendo ahora mismo asediado, para que sepan que cualquier cosa me pase es la Seguridad del Estado», advirtió Yoel, responsabilizando explícitamente al aparato represivo del régimen.

Sobre quiénes participaron en la protesta, el activista fue categórico: «Están embarcados, che. Están embarcados. Porque si algo que tengo en mis valores y conceptos es que soy una tumba».

El asedio no es nuevo. En diciembre de 2025, Yoel fue expulsado de su centro laboral por sus opiniones políticas en redes sociales, y reveló que la Seguridad del Estado ya había intentado hacerlo despedir unos tres años antes, aunque entonces el empleador se negó.

Tras ese despido, varios centros laborales le negaron empleo por razones políticas, según su propio relato.

El video tiene además una dimensión personal de enorme peso: hoy se cumple exactamente un año desde que su hermano Yoan Cruz Traba, de 50 años, salió de casa y no regresó.

Yoan, quien padecía esquizofrenia paranoide, desapareció el 2 de junio de 2025 y murió el 4 de julio de ese año en el hospital Julio Trigo de La Habana, adonde había llegado desde el Centro de Atención a Deambulantes en estado de desnutrición severa.

Las autoridades nunca notificaron a la familia ni la hospitalización ni la muerte. Yoel se enteró por sus propias gestiones y responsabilizó directamente a Díaz-Canel, la Policía Nacional Revolucionaria y el Centro de Deambulantes por lo ocurrido.

La protesta de Yoel se enmarca en una ola de movilizaciones que sacude La Habana. Los cacerolazos este martes y miércoles se extendieron por el Vedado, Centro Habana, Playa, Regla y San Miguel del Padrón, con fuerte presencia policial.

En San Lázaro, manifestantes hicieron retroceder a la policía tras más de 20 horas sin electricidad, mientras que en el Vedado los vecinos salieron a la intersección de 13 y M tras tres días sin luz.

La organización Cubalex ha documentado al menos 14 arrestos en la capital vinculados a protestas por apagones desde el 6 de marzo de 2026.

Yoel cerró su video con una sola pregunta dirigida a las autoridades: «La única pregunta que tengo para ellos es Yoan Cruz Traba. No tengo más nada que decir».