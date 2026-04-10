Justicia 11J confirma la excarcelación de 20 presos políticos en Cuba desde marzo

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La organización Justicia 11J confirmó que 20 presos políticos han sido excarcelados en Cuba desde el inicio del proceso anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) el pasado 12 de marzo.

La actualización, publicada en su web, incluye una lista de 18 nombres verificados, mientras dos identidades permanecen protegidas por razones de seguridad.

Los liberados confirmados son: Adael Jesús Leyva Díaz, Ariel Pérez Montesino, Deyvis Javier Torres Acosta, Eduardo Álvarez Rigal, Felipe Almirall, Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, Hansel Felipe Arbolay Prim, José Luis Sánchez Tito, Juan Pablo Martínez Monterrey, Léster Ayala Alarcón, Luis Esteffani Hernández Valdés, Miguel Enrique Girón Velázquez, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Roberto Ferrer Gener, Ronald García Sánchez, Wilmer Moreno Suárez, Yussuan Villalba Sierra y Renán Julio Vilches Wong.

"Cabe señalar que el régimen cubano no reconoció que beneficiaría a personas presas por motivos políticos, en coherencia con su práctica sistemática de negar la existencia de este tipo de detención y de subsumir estos casos dentro del universo general de la población penitenciaria", precisa la plataforma.

En cuanto a las sanciones que estaban cumpliendo los presos que acaban de salir de la cárcel, el mensaje detalla: dos habían sido sancionados a seis años de privación de libertad; otros dos, a nueve años; cinco, a 10 años; dos, a 11 años; cuatro, a 13 años; uno, a 14 años; uno, a 15 años; dos, a 16 años y uno, a 18 años.

"Esta distribución confirma que la mayoría no se encontraba próxima al cumplimiento de su sanción", señala el texto.

Todos los reclusos fueron condenados por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), todos son del sexo masculino y al parecer, el régimen priorizó a perfiles con menor visibilidad pública o menor nivel de confrontación durante la reclusión.

"Se mantiene la preocupación de que estas medidas no han constituido liberaciones plenas, sino beneficios penitenciarios condicionados y revocables, lo que prolonga mecanismos de control estatal sobre las personas excarceladas", recalca la información.

Justicia 11J es una plataforma colaborativa y programa de la asociación civil mexicana "Iniciativa para la Investigación y la Incidencia", especializada en documentar y visibilizar la represión estatal y violaciones de derechos humanos en Cuba tras el 11J.

El MINREX anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 reclusos, vinculándola al Jubileo Ordinario de 2025 del Papa Francisco y a la mediación de la Santa Sede. Miguel Díaz-Canel negó al día siguiente cualquier vínculo con presiones de Estados Unidos, calificando la medida como una "decisión soberana".

Sin embargo, Prisoners Defenders advirtió desde el inicio que solo entre 19 y 27 de los 51 anunciados eran presos políticos; el resto correspondía a reclusos comunes, lo que evidenció la opacidad con la que el régimen administra el proceso.

Las excarcelaciones no equivalen a una amnistía real: las sentencias judiciales permanecen vigentes y los liberados quedan bajo libertad condicional revocable, lo que significa que pueden ser reencarcelados en cualquier momento si las autoridades así lo deciden.

Justicia 11J y otras organizaciones usan el hashtag #NiLibresNiTodos para denunciar precisamente esa condición, exigiendo que el proceso se lleve adelante sin transparencia ni rendición de cuentas.

Este proceso se produce en paralelo al indulto masivo de 2,010 presos anunciado el 2 de abril, que el régimen presentó como un gesto humanitario de Semana Santa, pero donde ningún preso político fue beneficiado por ese indulto, al excluir explícitamente a los condenados por delitos contra la autoridad.

Mientras tanto, al menos 760 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba, según datos de la propia organización.