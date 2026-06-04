Tormenta local severa deja inundaciones en Bayamo

Una tormenta local severa azotó este miércoles por la tarde la ciudad de Bayamo, capital de la provincia Granma, dejando calles inundadas, árboles caídos y cortes del servicio eléctrico, según informaron el Centro Meteorológico Provincial y medios locales.

De acuerdo con especialistas del Centro Meteorológico Provincial, el fenómeno se caracterizó por fuertes precipitaciones, vientos intensos y caída de granizo en algunas zonas de la ciudad.

Uno de los aspectos más llamativos del evento fue su comportamiento intermitente. Según el periodista Humberto Zamora Fajardo, de Radio Ciudad Monumento, «lo llamativo del nuevo suceso meteorológico es que se manifestó por partes, cuando parecía que había pasado regresaron los fuertes vientos y las descargas eléctricas, y en un inicio todavía había sol sobre amplias áreas de la urbe».

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Las imágenes difundidas por CNC TV Granma muestran calles completamente anegadas con agua turbia de entre 30 y 60 centímetros de profundidad, personas circulando en bicicletas y triciclos por las vías inundadas, y árboles y ramas caídas sobre la calzada.

De forma preliminar, Radio Ciudad Monumento reportó que «no se han reportado los mismos daños de la vez anterior, pero sí inundaciones en algunas calles y, en algunos otros casos, las ráfagas acentuaron los perjuicios a las mantas impermeables en construcciones altas, sobre todo en el reparto Antonio Guiteras».

Al cierre de los reportes, la situación en Bayamo seguía siendo crítica: «Todavía llueve sobre Bayamo, hay falta del servicio eléctrico y se producen fuertes descargas eléctricas», advirtió Zamora Fajardo.

El evento genera especial preocupación porque ocurre apenas 16 días después de otra tormenta local severa que golpeó Bayamo el 18 de mayo con vientos superiores a 100 km/h, granizo del tamaño de un garbanzo y 81,5 mm de lluvia en apenas una hora.

Aquel primer evento dejó daños en 85 viviendas y 19 centros e instituciones estatales, entre ellos el estadio Mártires de Barbados, el Centro Recreativo Cultural Guajiro Natural y el Parque Fernández de Castro, sin pérdidas de vidas humanas.

Bayamo acumula un historial recurrente de este tipo de fenómenos. En agosto de 2025, una tormenta de granizo descargó trozos de hielo del tamaño de pelotas de golf sobre la ciudad, y en julio de 2020 otra tormenta local severa dejó 36 viviendas dañadas, con dos derrumbes totales y 13 techos perdidos.

La recurrencia de estos eventos pone en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos meteorológicos extremos, agravada por el deterioro del drenaje urbano, el mal estado de las construcciones y la precariedad del sistema eléctrico.