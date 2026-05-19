Daños en 85 viviendas y 19 centros estatales tras fuerte tormenta en Bayamo

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Una tormenta local severa azotó este lunes la ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Granma, dejando afectaciones preliminares en 85 viviendas y 19 centros e instituciones estatales, según la evaluación realizada durante la noche por las autoridades del Partido Comunista y el Gobierno provincial.

El fenómeno se registró en horas de la tarde e incluyó vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, granizos de tamaño comparable a un chícharo o un garbanzo, y 81.5 milímetros de lluvia en apenas una hora, según datos del Centro Meteorológico Provincial.

Además de las viviendas y centros estatales dañados, el paso de la tormenta dejó averías en la infraestructura eléctrica y telefónica, y decenas de árboles derribados en varios repartos de la capital granmense.

Entre los centros afectados se mencionan el estadio Mártires de Barbados, el Centro Recreativo Cultural Guajiro Natural y el Parque Fernández de Castro.

La primera secretaria del Partido en la provincia, Yudelkis Ortiz Barceló, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, recorrieron las zonas afectadas junto a los equipos de trabajo municipales para constatar los daños y organizar la respuesta inmediata.

Facebook / CNC TV Granma

El primer secretario del Partido en Bayamo, Michel Carlos Santiesteban, confirmó que brigadas de linieros y cuadrillas de ETECSA estaban organizadas para comenzar las labores de recuperación en la madrugada de este martes.

Las autoridades activaron las zonas de defensa y convocaron a jóvenes, trabajadores y población en general para participar en jornadas de limpieza. «Mañana será un día fuerte de combate y participación popular», señaló Ortiz Barceló.

Pese a la intensidad del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se reportan pérdidas de vidas humanas.

El evento no fue aislado: ese mismo lunes, una tormenta destruyó nueve de los doce paneles solares de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Palma Soriano, Santiago de Cuba.

Bayamo acumula un historial reciente de episodios similares. En agosto de 2025, granizos del tamaño de pelotas de golf cayeron sobre la ciudad en otro episodio de tormenta local severa, y en julio de 2020 una tormenta dejó 36 viviendas dañadas, con dos derrumbes totales y 13 techos perdidos por completo.

Ambos eventos de este lunes se enmarcan en el inicio de la temporada de lluvias 2026, que se extiende de mayo a octubre. El Instituto de Meteorología había pronosticado que mayo traería temperaturas por encima de los promedios históricos en todo el país, condición que favorece la inestabilidad atmosférica y el desarrollo de tormentas convectivas intensas.

El impacto de la tormenta se agrava por el deteriorado estado de la infraestructura eléctrica de Granma: la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,545 MW, con un déficit proyectado para el horario pico de más de 2,000 MW.