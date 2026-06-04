Madre de preso del 11J teme por la vida de su hijo: «Tiene una infección y nadie actúa»

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Caridad Magdalena Castro Ruiz, madre del preso político Kevin Damián Frómeta Castro, lanzó este miércoles otra denuncia pública urgente porque su hijo lleva semanas con una infección grave en el pecho dentro de la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, y las autoridades penitenciarias no han actuado para trasladarlo a un hospital.

Según la madre, un ultrasonido confirmó la acumulación de pus y una masa de varios centímetros en el pecho de Kevin. El propio médico de la prisión advirtió al segundo jefe del penal, identificado como Cautín, que si persiste la demora en el traslado, esa acumulación podría convertirse en un tumor.

«Ya no me queda con quien reunirme y mi hijo sigue con el pecho lleno de líquido y la infección caminando», escribió Caridad en Facebook, donde realiza sus denuncias sin poder grabar videos ni hacer transmisiones en vivo porque lleva tres días sin electricidad ni conexión a internet.

La madre relató que el jefe del penal, identificado como Hardy, le aseguró que Kevin sería trasladado ese mismo día. Sin embargo, Kevin la llamó una hora después confirmando que seguía recluido en la misma prisión. «Hardy, jefe de la 1580, aseguró hoy que Kevin sería trasladado. Mentira. Kevin sigue en la 1580», denunció.

Caridad ha agotado todas las instancias institucionales disponibles. Se reunió con el jefe de la prisión, un oficial de la unidad de 15 y K, una oficial de atención a ciudadanía del penal y la Mayor Yasnai, jefa de atención a ciudadanía de establecimientos penitenciarios a nivel de La Habana. También entregó un documento con sus exigencias de traslado inmediato tanto en el penal como en Atención a la Ciudadanía de la Plaza de la Revolución. Nada ha funcionado.

«Esto es más de lo mismo. Ellos jamás van a reconocer una responsabilidad del sistema que representan», declaró en un video difundido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que en mayo de 2026 calificó el caso como «abandono médico deliberado y represalia penitenciaria».

Esta no es la primera vez que la familia alerta sobre la salud de Kevin. En abril, su madre ya denunciaba que su hijo llevaba cuatro meses sin atención médica adecuada y padecía una severa infección en el brazo, con un ultrasonido pendiente desde enero de 2026. La infección, sin tratar, se extendió al pecho.

Kevin Damián Frómeta Castro fue detenido con 19 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a 16 años de prisión por sedición en marzo de 2022. En febrero de 2024 fue llevado de urgencia al Hospital La Covadonga tras perder el conocimiento en la misma prisión.

La Prisión 1580 acumula un historial grave. En noviembre de 2023 murió allí un preso político del 11J por presunta negligencia médica, y en agosto de 2024 falleció otro recluso en circunstancias similares.

Las autoridades penitenciarias han calificado las huelgas de hambre que Kevin ha realizado para reclamar atención médica como «indisciplina» o «actos de resistencia». Su madre lo rechaza con firmeza: «Las veces que Kevin ha estado en inanición voluntaria ha sido reclamando sus derechos, reclamando atención médica y reclamando sus derechos legales».

Caridad advirtió que si su hijo vuelve a declararse en huelga de hambre por desesperación, ella se plantará frente al penal. Y lanzó una advertencia directa a las autoridades: «Cada minuto que pase con Kevin, con esa infección en el pecho, ustedes son más responsables todavía».