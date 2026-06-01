Falleció en Brasil destacado intelectual cubano Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura

Falleció en São Paulo, el intelectual cubano Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2017. Se exilió en Brasil en 2023 huyendo del castrismo. Tenía 75 años y dejó una vasta obra ensayística, poética y pedagógica. También fue merecedor de otros relevantes galardones como el Premio Nacional de Investigación Cultural.

Domingo, 31 Mayo, 2026 - 21:21

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Luis Álvarez Álvarez © FB/Luis Alvarez
Luis Álvarez Álvarez Foto © FB/Luis Alvarez

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El escritor, ensayista, poeta y pedagogo cubano Luis Álvarez Álvarez falleció el domingo 31 de mayo en São Paulo, Brasil, ciudad donde residía desde 2023 tras exiliarse de Cuba. Tenía 75 años y era considerado una de las inteligencias más sólidas de la literatura cubana contemporánea.

La revista literaria Árbol Invertido publicó un obituario en el que despidió al intelectual «con gratitud, admiración y tristeza», definiéndolo como «un maestro, un estudioso excepcional, un martiano de raíz honda, un cubano fiel a la cultura y un amigo».

Nacido en Camagüey en 1951 (algunas fuentes consignan 1950), fue Doctor en Ciencias Filológicas y Doctor en Ciencias por la Universidad de La Habana, y dedicó su vida académica al estudio de José Martí, Nicolás Guillén, Emilio Ballagas, el neobarroco y la historia cultural de Cuba, entre otros temas.

En 2017 recibió el Premio Nacional de Literatura, y otros importantes galardones del sistema cultural cubano, como el Premio Nacional de Investigación Cultural, reconocimientos que contrastan con su posterior ruptura con las instituciones oficiales del régimen.

La poeta y ensayista Caridad Atencio subrayó la dimensión de su legado al señalar que «la naturaleza culta de Luis Álvarez, y sus especiales conocimientos de la antigüedad clásica y la gran literatura, han permitido la existencia de un cuerpo sólido de aportes a la bibliografía martiana».

Su exilio en Brasil no fue una decisión económica. En una entrevista concedida en 2024 a Árbol Invertido, realizada por Mario Luis Reyes, lo explicó con una claridad dolorosa: «No, nosotros no hemos emigrado, nos exiliamos en medio del horror y el asco».

En esa misma entrevista amplió las razones de su partida: «Salimos de Cuba, a toda costa, por imposibilidad de vivir en el espanto, en el clima de odio, deshumanización y terror en que el castrismo ha sumido a nuestro país», evoca Árbol Invertido.

Antes de partir, había renunciado a la membresía de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), entidad a la que, según sus propias palabras, ya le resultaba insoportable pertenecer. Su exilio se inscribe en una oleada más amplia de intelectuales y artistas cubanos que abandonaron la isla tras el estallido social del 11 de julio de 2021.

Captura de FB/Yanetsy León González

Pese al exilio, nunca abandonó su fe en la unidad cultural cubana: «Cuba es una sola. Única. El fratricida y criminal silencio pasará. No hay más que una cultura nuestra. Cuba estará íntegra en su noche poética y sus jardines invisibles».

En Brasil continuó su labor intelectual junto a su compañera de vida y obra, Olga García Yero, con quien publicó en 2024 el ensayo Cultura, Patria y Libertad en Martí (Ediciones Deslinde). Sobre ella había dicho en 2018: «Yo no me imagino trabajando sin ella, ni me imagino la vida, por supuesto, sin ella. Eso, sencillamente, no existe».

La periodista y escritora Yanetsy León González, alumna suya, lo despidió desde Camagüey en un emotivo mensaje en Facebook en el que recordó que «a Luis se le admiraba y se le temía», y evocó una de sus frases más reveladoras: «Un artista que no se enfrente a sí mismo, que no se autoevalúe, no llegará realmente a aportar mucho a la cultura».

En el Cuestionario Deslinde de Árbol Invertido, cuando le pidieron completar la frase «Mi verdadera patria es…», respondió sin dudar: «Mi verdadera patria es Camagüey». Ante la pregunta sobre lo que más temía, dejó una confesión definitiva: «Perder la lucidez». León González cerró su despedida con esas mismas coordenadas: «Desde tu verdadera patria, Camagüey, buen viaje, profe». Lleguen a sus seres cercanos las profundas condolencias

Preguntas Frecuentes sobre el Intelectual Cubano Luis Álvarez Álvarez

CiberCuba te lo explica:

¿Quién fue Luis Álvarez Álvarez y cuál fue su contribución a la literatura cubana?

Luis Álvarez Álvarez fue un destacado intelectual cubano que contribuyó significativamente a la literatura cubana contemporánea como escritor, ensayista, poeta y pedagogo. Dedicó su vida académica al estudio de figuras como José Martí y Nicolás Guillén, y fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura en 2017.

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¿Por qué Luis Álvarez Álvarez se exilió en Brasil?

Luis Álvarez Álvarez se exilió en Brasil debido a la imposibilidad de vivir en el clima de odio, deshumanización y terror instaurado por el castrismo en Cuba. En sus propias palabras, se exilió "en medio del horror y el asco", buscando un ambiente más libre para continuar su labor intelectual.

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¿Qué legado dejó Luis Álvarez Álvarez tras su fallecimiento?

Luis Álvarez Álvarez dejó un cuerpo sólido de aportes a la bibliografía martiana y a la literatura cubana en general. Su legado incluye un profundo compromiso con la cultura cubana y la unidad cultural de su país, además de una vida dedicada a la enseñanza y la investigación académica.

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¿Cómo influyó el régimen cubano en la vida y carrera de Luis Álvarez Álvarez?

El régimen cubano tuvo un impacto significativo en la vida de Luis Álvarez Álvarez, llevando a su ruptura con las instituciones oficiales y su eventual exilio. A pesar de recibir reconocimientos en Cuba, su descontento con el clima político y cultural lo llevó a abandonar la isla y continuar su labor desde el extranjero.

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