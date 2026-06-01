Falleció en Brasil destacado intelectual cubano Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura

Vídeos relacionados:

El escritor, ensayista, poeta y pedagogo cubano Luis Álvarez Álvarez falleció el domingo 31 de mayo en São Paulo, Brasil, ciudad donde residía desde 2023 tras exiliarse de Cuba. Tenía 75 años y era considerado una de las inteligencias más sólidas de la literatura cubana contemporánea.

La revista literaria Árbol Invertido publicó un obituario en el que despidió al intelectual «con gratitud, admiración y tristeza», definiéndolo como «un maestro, un estudioso excepcional, un martiano de raíz honda, un cubano fiel a la cultura y un amigo».

Nacido en Camagüey en 1951 (algunas fuentes consignan 1950), fue Doctor en Ciencias Filológicas y Doctor en Ciencias por la Universidad de La Habana, y dedicó su vida académica al estudio de José Martí, Nicolás Guillén, Emilio Ballagas, el neobarroco y la historia cultural de Cuba, entre otros temas.

En 2017 recibió el Premio Nacional de Literatura, y otros importantes galardones del sistema cultural cubano, como el Premio Nacional de Investigación Cultural, reconocimientos que contrastan con su posterior ruptura con las instituciones oficiales del régimen.

La poeta y ensayista Caridad Atencio subrayó la dimensión de su legado al señalar que «la naturaleza culta de Luis Álvarez, y sus especiales conocimientos de la antigüedad clásica y la gran literatura, han permitido la existencia de un cuerpo sólido de aportes a la bibliografía martiana».

Su exilio en Brasil no fue una decisión económica. En una entrevista concedida en 2024 a Árbol Invertido, realizada por Mario Luis Reyes, lo explicó con una claridad dolorosa: «No, nosotros no hemos emigrado, nos exiliamos en medio del horror y el asco».

En esa misma entrevista amplió las razones de su partida: «Salimos de Cuba, a toda costa, por imposibilidad de vivir en el espanto, en el clima de odio, deshumanización y terror en que el castrismo ha sumido a nuestro país», evoca Árbol Invertido.

Antes de partir, había renunciado a la membresía de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), entidad a la que, según sus propias palabras, ya le resultaba insoportable pertenecer. Su exilio se inscribe en una oleada más amplia de intelectuales y artistas cubanos que abandonaron la isla tras el estallido social del 11 de julio de 2021.

Captura de FB/Yanetsy León González

Pese al exilio, nunca abandonó su fe en la unidad cultural cubana: «Cuba es una sola. Única. El fratricida y criminal silencio pasará. No hay más que una cultura nuestra. Cuba estará íntegra en su noche poética y sus jardines invisibles».

En Brasil continuó su labor intelectual junto a su compañera de vida y obra, Olga García Yero, con quien publicó en 2024 el ensayo Cultura, Patria y Libertad en Martí (Ediciones Deslinde). Sobre ella había dicho en 2018: «Yo no me imagino trabajando sin ella, ni me imagino la vida, por supuesto, sin ella. Eso, sencillamente, no existe».

La periodista y escritora Yanetsy León González, alumna suya, lo despidió desde Camagüey en un emotivo mensaje en Facebook en el que recordó que «a Luis se le admiraba y se le temía», y evocó una de sus frases más reveladoras: «Un artista que no se enfrente a sí mismo, que no se autoevalúe, no llegará realmente a aportar mucho a la cultura».

En el Cuestionario Deslinde de Árbol Invertido, cuando le pidieron completar la frase «Mi verdadera patria es…», respondió sin dudar: «Mi verdadera patria es Camagüey». Ante la pregunta sobre lo que más temía, dejó una confesión definitiva: «Perder la lucidez». León González cerró su despedida con esas mismas coordenadas: «Desde tu verdadera patria, Camagüey, buen viaje, profe». Lleguen a sus seres cercanos las profundas condolencias