Investigan agresión y robo contra una cubana en Bahamas: llegó sin ropa a pedir ayuda

Vídeos relacionados:

La policía de Nassau, Bahamas, inició este jueves una investigación por una presunta agresión física y sexual contra una mujer cubana de 26 años en la zona de Bozine Town, en la capital del archipiélago.

Según el informe preliminar de las autoridades, publicado en el medio Eyewitness News Bahamas, poco antes de las 2:00 a.m., agentes recibieron reportes de una mujer sin ropa que corrió hacia un patio buscando ayuda.

Una vez en el lugar, los oficiales determinaron que la mujer había sido llevada al área por un hombre desconocido, quien presuntamente la agredió física y sexualmente y le robó todas sus pertenencias personales.

Entre los objetos sustraídos estaban su bolso, dinero en efectivo, teléfono celular y pasaporte, según confirmó Eyewitness News Bahamas.

Los Servicios Médicos de Emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al hospital para recibir atención médica. Su estado de salud se desconoce al momento de la publicación.

Hasta ahora no se ha reportado ningún arresto en relación con el caso.

Captura de Facebook/Eyewitness News Bahamas.

El robo del pasaporte agrava de manera especial la situación de la víctima, ya que sin ese documento su condición migratoria y legal en Bahamas queda en una posición aún más vulnerable.

Bahamas es un punto de tránsito frecuente para cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima. Los migrantes en situación irregular enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad: carecen de documentos, temen ser deportados y tienen acceso limitado a redes de apoyo y servicios de protección.

En 2026, al menos 43 cubanos fueron repatriados desde Bahamas a Cuba como parte de un grupo de 861 migrantes devueltos por Estados Unidos, México y el propio archipiélago.

El clima de seguridad en Nassau también genera preocupación. En abril de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Bahamas emitió una alerta específica por agresiones sexuales contra mujeres en Nassau, reportando dos casos en el mes previo y tres en 2024. En 2023, los delitos de este tipo aumentaron un 11% respecto al año anterior, según estadísticas policiales bahameñas.

En ese contexto, otro cubano había sido implicado en un caso de presunta agresión sexual en el archipiélago en abril de 2025, lo que muestra que la comunidad cubana en Bahamas aparece tanto entre víctimas como entre investigados en este tipo de incidentes.

La policía bahameña solicitó la colaboración ciudadana para obtener información que ayude en la investigación. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse con el 911, el 919, la comisaría más cercana o el Departamento de Investigación Criminal. También se aceptan denuncias anónimas a través de Crime Stoppers al 328-TIPS (8477).