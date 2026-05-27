Ministerio del Interior de Cuba confisca lancha rápida de Bahamas hallada en costas de Camagüey

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El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba publicó en el diario oficial Granma un aviso de confiscación de una lancha rápida de nacionalidad bahameña hallada en la costa norte de la provincia de Camagüey.

La embarcación, nombrada Bombay= 2 con número de registro NP-36460, fue encontrada el 23 de noviembre de 2025 en la zona conocida como Cayo Los Machos, municipio Esmeralda, sin tripulantes ni propietario identificado en el aviso oficial.

La confiscación fue formalizada mediante la Resolución No. 01/2026 del Jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, con fecha 23 de marzo de 2026, es decir, cuatro meses después del hallazgo.

Según la descripción técnica publicada, la lancha tiene casco de fibra de vidrio en color blanco y azul, eslora de 5.20 metros, manga de 2.10 metros y puntal de 0.47 metros, y contaba con dos dispositivos de amarre tipo cornamusa de níquel, dos pasamanos de níquel y una base para antena.

El régimen cubano ampara la confiscación en el resuelvo CUARTO de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, que regula los procedimientos para apropiarse, a favor del Estado, de embarcaciones halladas en espacios acuáticos cubanos.

El aviso establece que «los afectados con la referida resolución podrán reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales, a partir de la publicación en un diario de circulación nacional».

Cayo Los Machos se ubica en la costa norte del municipio Esmeralda, en el entorno de las bahías de Jigüey y La Gloria, dentro del corredor marítimo que conecta el norte de Cuba con las Bahamas y el sur de Florida, una ruta frecuentemente utilizada en travesías migratorias irregulares.

El hallazgo de una lancha rápida de bandera bahameña en esa zona, sin tripulación ni propietario identificado, es consistente con el patrón de embarcaciones abandonadas o empleadas en operaciones de migración clandestina.

Este tipo de confiscaciones es recurrente en Cuba.

En mayo de 2025, el MININT se apropió de una moto acuática de matrícula estadounidense hallada en Nuevitas, también en Camagüey, y en diciembre de 2024 confiscó otra embarcación sin nombre en Estero Los Negros, municipio Esmeralda, la misma zona donde apareció la lancha bahameña.

De igual forma, en noviembre de 2024 el régimen también confiscó un motovelero de nacionalidad estadounidense hallado en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas, aplicando la misma normativa de 2015.

En todos los casos documentados, el procedimiento es idéntico: hallazgo marítimo, identificación técnica, resolución de Capitanías de Puerto, publicación en medios estatales y un plazo de 20 días para que los propietarios presenten reclamación ante las Tropas Guardafronteras del MININT, un mecanismo que en la práctica resulta de difícil acceso para ciudadanos extranjeros cuyos bienes quedan en manos del Estado cubano.