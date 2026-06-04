Lenier comparte una emotiva jornada con niños en Puerto Rico y genera reacciones entre cubanos

El cantante cubano Lenier Mesa compartió este miércoles en su cuenta de Instagram una acción solidaria en el Caserío Barbosa de Puerto Rico, donde junto a varios artistas urbanos latinos repartió juguetes a niños de esa comunidad de vivienda pública.

En la publicación de su cuenta verificada, Lenier etiquetó a los artistas participantes: Héctor Delgado (@hectordelgadoministriesr), Luar La L, Izaak, Tito Bambino y Hanzellah. «Regalando juguetes con los niños en el caserío Barbosa. Amén, gracias los boricuas por la oportunidad», escribió el artista.

Entre los juguetes distribuidos había muñecas, juegos de mesa, balones de baloncesto y camiones Monster Jam, entregados en un área deportiva del caserío con cancha y valla de malla ciclónica.

La presencia del grupo en Puerto Rico coincidió con la celebración de los Premios Tu Música Urbano 2026, cuya gala se realizó este jueves en el Coca-Cola Music Hall de la isla, donde Tito El Bambino recibió un homenaje y Hanzellah figuró entre los actos participantes.

La publicación generó un amplio debate en los comentarios, con reacciones encontradas entre quienes aplaudieron el gesto y quienes cuestionaron que Lenier, siendo cubano, no realizara acciones similares en la isla.

«Las cosas de la vida, un cubano regalando juguetes», escribió un usuario. Otro comentario fue más directo: «En Puerto Rico y a los niños de Cuba no le has dado ni un trompo». Un usuario respondió a esa crítica apuntando a la causa política: «Cuando la dictadura se vaya, verás cómo va a haber juguetes».

También hubo quienes pidieron al artista replicar el gesto en Cuba: «Lenier, haz eso en Cuba».

El comentario con mayor interacción fue uno que dijo: «Lenier se está encontrando con Dios», una percepción que cobra sentido considerando que entre los participantes del evento estuvo Héctor Delgado, exintegrante del dúo Héctor & Tito y hoy reconvertido al ministerio cristiano.

Lenier Mesa, nacido en Güines, Mayabeque, inició su carrera en la música popular campesina cubana antes de emigrar a Miami y reinventarse en el género urbano.