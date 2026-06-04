Lenier comparte una emotiva jornada con niños en Puerto Rico y genera reacciones entre cubanos

El cantante cubano Lenier Mesa compartió este miércoles en su cuenta de Instagram una acción solidaria en el Caserío Barbosa de Puerto Rico, donde junto a varios artistas urbanos latinos repartió juguetes a niños de esa comunidad de vivienda pública.
En la publicación de su cuenta verificada, Lenier etiquetó a los artistas participantes: Héctor Delgado (@hectordelgadoministriesr), Luar La L, Izaak, Tito Bambino y Hanzellah. «Regalando juguetes con los niños en el caserío Barbosa. Amén, gracias los boricuas por la oportunidad», escribió el artista.
Entre los juguetes distribuidos había muñecas, juegos de mesa, balones de baloncesto y camiones Monster Jam, entregados en un área deportiva del caserío con cancha y valla de malla ciclónica.
La presencia del grupo en Puerto Rico coincidió con la celebración de los Premios Tu Música Urbano 2026, cuya gala se realizó este jueves en el Coca-Cola Music Hall de la isla, donde Tito El Bambino recibió un homenaje y Hanzellah figuró entre los actos participantes.
La publicación generó un amplio debate en los comentarios, con reacciones encontradas entre quienes aplaudieron el gesto y quienes cuestionaron que Lenier, siendo cubano, no realizara acciones similares en la isla.
«Las cosas de la vida, un cubano regalando juguetes», escribió un usuario. Otro comentario fue más directo: «En Puerto Rico y a los niños de Cuba no le has dado ni un trompo». Un usuario respondió a esa crítica apuntando a la causa política: «Cuando la dictadura se vaya, verás cómo va a haber juguetes».
También hubo quienes pidieron al artista replicar el gesto en Cuba: «Lenier, haz eso en Cuba».
El comentario con mayor interacción fue uno que dijo: «Lenier se está encontrando con Dios», una percepción que cobra sentido considerando que entre los participantes del evento estuvo Héctor Delgado, exintegrante del dúo Héctor & Tito y hoy reconvertido al ministerio cristiano.
Lenier Mesa, nacido en Güines, Mayabeque, inició su carrera en la música popular campesina cubana antes de emigrar a Miami y reinventarse en el género urbano.
Preguntas Frecuentes sobre la Jornada Solidaria de Lenier Mesa en Puerto Rico
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a Lenier Mesa a realizar una jornada solidaria en Puerto Rico?
Lenier Mesa participó en una jornada solidaria en Puerto Rico junto a otros artistas urbanos para repartir juguetes a niños en el Caserío Barbosa. Esta acción fue compartida en su cuenta de Instagram, generando diversas reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales cuestionaron por qué no realiza acciones similares en Cuba.
Publicidad
¿Por qué Lenier Mesa no realiza acciones solidarias en Cuba?
Lenier Mesa ha sido crítico con el régimen cubano, señalando que no regresa a la isla porque, según sus palabras, "Cuba no me da nada, ni como artista ni como negocio". Además, ha expresado su deseo de un cambio político en Cuba que permita más oportunidades para su pueblo.
Publicidad
¿Qué reacciones generó la acción solidaria de Lenier en las redes sociales?
La publicación de Lenier Mesa sobre la entrega de juguetes en Puerto Rico generó un amplio debate en las redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron el gesto solidario, mientras que otros lo criticaron por no realizar acciones similares en Cuba, sugiriendo que las restricciones políticas en la isla son un factor limitante.
Publicidad
¿Cómo ha expresado Lenier Mesa su postura hacia el régimen cubano?
Lenier Mesa ha sido vocal sobre su deseo de un cambio político en Cuba. Ha compartido en redes sociales su visión crítica del gobierno cubano y ha expresado que desea que el régimen caiga para que pueda haber más oportunidades para los cubanos. Esta postura se ha reflejado en varias de sus declaraciones y publicaciones.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.