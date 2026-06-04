Nicky Jam sorprende junto a artista cubano y ya hay videoclip: Tiene apenas 15 mil seguidores y está en Cuba

El Shadow, un joven cantante cubano de música urbana con apenas 15 mil seguidores en Instagram, está grabando un videoclip junto a Nicky Jam, uno de los grandes referentes del reguetón mundial, en una colaboración que comenzó como un sueño en redes sociales y se convirtió en realidad.

El pasado domingo, El Shadow publicó un video desde la Playa Santa Lucía, en Cuba, donde anunció que la canción ya está grabada y lista para el verano. «Estoy aquí en la playa Santa Lucía, un lugar muy bonito de Cuba, y estoy escuchando la canción que tengo junto a Nicky Yang aquí y me viene a la cabeza y dije ya es hora de soltar esta canción», declaró el artista en el video.

En la misma publicación, El Shadow cantó un fragmento de la letra del tema, titulado «La Foto»: «Le escribí par de canciones, no la conozco todavía / Sentado aquí en la playita pensando si fuera mía / Aquí nada es imposible, le escribí que la quería / Y es que tú me gustas bastante, que mi intento es besarte / Tiene la magia y la vida».

Apenas unas horas después compartió una historia de Nicky Jam rodando su parte del videoclip del tema desde Miami.

La historia de esta colaboración arrancó en febrero de 2026, cuando El Shadow tenía apenas 12 mil seguidores y pidió a su comunidad que etiquetara a Nicky Jam para que escuchara «La Foto».

La respuesta del reguetonero fue inmediata y pública. «No sé ustedes qué dicen, me monto en esta canción. Se foooo se escucha. Cabrona», escribió Nicky Jam en los comentarios, junto a un segundo mensaje que decía simplemente: «Palo y palo».

El momento desbordó las redes y artistas como Baby Lores, Real Boynesty, Cal Lybeat y El Dukeoo felicitaron al joven cubano por el reconocimiento.

Captura de Instagram

El Shadow reaccionó con emoción: «Esto lo hago por mi familia, por mi hija, por los míos, por mis cubanos. Este logro es gracias a ustedes y gracias a Dios. Te amo, Dios».

El caso se enmarca en un creciente interés de Nicky Jam por el talento cubano. En enero de 2026 lanzó «Magia» junto al dúo Charly & Johayron, con videoclip filmado en Roma y Miami, y también reaccionó con entusiasmo a proyectos de Bebeshito, Dany Ome y Kevincito el 13.

Lo que distingue el caso de El Shadow es que opera desde Cuba, con recursos muy limitados y una audiencia pequeña que creció de 12 mil a 15 mil seguidores en apenas cuatro meses, lo que convierte su historia en un ejemplo de cómo el talento y las redes sociales pueden derribar barreras geográficas y económicas.

«El Verano lo está pidiendo. Esto es Paloooo mundial», escribió El Shadow al anunciar que el lanzamiento se acerca.

¿Tienes ganas de ver el resultado de esta colaboración?