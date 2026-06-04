Nicky Jam sorprende junto a artista cubano y ya hay videoclip: Tiene apenas 15 mil seguidores y está en Cuba

El Shadow, un joven cantante cubano de música urbana con apenas 15 mil seguidores en Instagram, está grabando un videoclip junto a Nicky Jam, uno de los grandes referentes del reguetón mundial, en una colaboración que comenzó como un sueño en redes sociales y se convirtió en realidad.
El pasado domingo, El Shadow publicó un video desde la Playa Santa Lucía, en Cuba, donde anunció que la canción ya está grabada y lista para el verano. «Estoy aquí en la playa Santa Lucía, un lugar muy bonito de Cuba, y estoy escuchando la canción que tengo junto a Nicky Yang aquí y me viene a la cabeza y dije ya es hora de soltar esta canción», declaró el artista en el video.
En la misma publicación, El Shadow cantó un fragmento de la letra del tema, titulado «La Foto»: «Le escribí par de canciones, no la conozco todavía / Sentado aquí en la playita pensando si fuera mía / Aquí nada es imposible, le escribí que la quería / Y es que tú me gustas bastante, que mi intento es besarte / Tiene la magia y la vida».
Apenas unas horas después compartió una historia de Nicky Jam rodando su parte del videoclip del tema desde Miami.
La historia de esta colaboración arrancó en febrero de 2026, cuando El Shadow tenía apenas 12 mil seguidores y pidió a su comunidad que etiquetara a Nicky Jam para que escuchara «La Foto».
La respuesta del reguetonero fue inmediata y pública. «No sé ustedes qué dicen, me monto en esta canción. Se foooo se escucha. Cabrona», escribió Nicky Jam en los comentarios, junto a un segundo mensaje que decía simplemente: «Palo y palo».
El momento desbordó las redes y artistas como Baby Lores, Real Boynesty, Cal Lybeat y El Dukeoo felicitaron al joven cubano por el reconocimiento.
El Shadow reaccionó con emoción: «Esto lo hago por mi familia, por mi hija, por los míos, por mis cubanos. Este logro es gracias a ustedes y gracias a Dios. Te amo, Dios».
El caso se enmarca en un creciente interés de Nicky Jam por el talento cubano. En enero de 2026 lanzó «Magia» junto al dúo Charly & Johayron, con videoclip filmado en Roma y Miami, y también reaccionó con entusiasmo a proyectos de Bebeshito, Dany Ome y Kevincito el 13.
Lo que distingue el caso de El Shadow es que opera desde Cuba, con recursos muy limitados y una audiencia pequeña que creció de 12 mil a 15 mil seguidores en apenas cuatro meses, lo que convierte su historia en un ejemplo de cómo el talento y las redes sociales pueden derribar barreras geográficas y económicas.
«El Verano lo está pidiendo. Esto es Paloooo mundial», escribió El Shadow al anunciar que el lanzamiento se acerca.
¿Tienes ganas de ver el resultado de esta colaboración?
Colaboración entre Nicky Jam y El Shadow: Lo que debes saber
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es El Shadow y cómo logró colaborar con Nicky Jam?
El Shadow es un joven cantante cubano de música urbana que con apenas 15 mil seguidores en Instagram logró captar la atención de Nicky Jam. La colaboración surgió cuando El Shadow subió a sus redes un video de su canción “La Foto” y pidió a sus seguidores que etiquetaran a Nicky Jam. Para sorpresa de muchos, Nicky Jam respondió positivamente y decidió participar en el tema.
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¿De qué trata la canción "La Foto" de Nicky Jam y El Shadow?
La canción "La Foto" es un tema de afrobeat que El Shadow describe como una mezcla de ritmos tropicales y sonidos urbanos. La letra habla sobre el deseo y la atracción romántica, expresando sentimientos de amor y fantasía hacia una persona que aún no se conoce en persona. La canción promete ser un éxito de verano tanto en Cuba como internacionalmente.
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¿Cómo ha impactado esta colaboración a la carrera de El Shadow?
La colaboración con Nicky Jam ha sido un hito significativo en la carrera de El Shadow. A pesar de operar desde Cuba con recursos limitados, su número de seguidores en Instagram creció de 12 mil a 15 mil en pocos meses, mostrando el poder de las redes sociales para romper barreras geográficas y económicas. Este logro le ha dado visibilidad y reconocimiento en la escena musical urbana.
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¿Cuál ha sido la respuesta de otros artistas ante esta colaboración?
La colaboración entre Nicky Jam y El Shadow ha recibido elogios de varios artistas y productores de música urbana, como Baby Lores, Real Boynesty, Cal Lybeat y El Dukeoo. Estos artistas felicitaron a El Shadow por su talento y perseverancia, reconociendo la importancia de esta oportunidad para su carrera y para el talento cubano en general.
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