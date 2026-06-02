Esto pagaron unos cubanos por una mesa VIP en el concierto del inicio del verano en Varadero

Una mesa en la zona VIP del evento «Inicio del Verano 2K26», celebrado en el Hotel Resonance Musique de Varadero, costó 600 dólares, según denunció una cubana en redes sociales.

«Esta mesa costó $600 y está al final del VIP en el inicio del verano. No me quiero ni imaginar cuánto costaría adelante», dice una mujer en el video.

El fragmento del audiovisual fue compartido por el creador de contenido Yandi Ali en un video publicado en Instagram que generó una ola de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla.

El «Inicio del Verano 2K26» se desarrolló durante 72 horas continuas, del 29 al 31 de mayo. Estuvo organizado por el proyecto audiovisual Fiesta Havana y Rey Puma, con artistas como Yomil, Wildey, Zurdo MC y El Micha, y Ja Rulay.

Yandi Ali no ocultó su asombro ante la cifra. «¿Acaso yo escuché bien? Ella dijo $600 para ir a escuchar la música que fácilmente puedes escucharla en tu cuarto», comentó.

La comparación que hizo el creador resultó demoledora: «Para que tengas una idea, el VIP del concierto de Bad Bunny en España costaba 500 euros. ¡Bad Bunny!, no los chamaquitos de la zona».

La referencia es precisa. Los paquetes VIP del concierto de Bad Bunny en España para 2026 van desde los 258 € hasta los 543 €, según Live Nation, es decir, menos o similar a lo que supuestamente se cobró por una mesa en un evento de artistas locales cubanos en Varadero.

Pese a los precios, la participación fue masiva. Un asistente confirmó en los comentarios haber pagado 300 dólares por una mesa sin consumo en una edición anterior del mismo evento, con botellas desde 30,000 pesos cubanos: «Lo más lindo era que estaba lleno de gente, y lleno de botellas».

El contraste con la realidad del país resultó imposible de ignorar. El evento se celebró mientras Cuba registraba un déficit eléctrico de 1,960 MW en hora pico, pero en Varadero sí había corriente.

La indignación en redes fue inmediata. «Ahora dile que te enseñe el refrigerador de su casa. Seguro tiene dos pomos de agua y un paquete de perros calientes», escribió un usuario. Otro apuntó con ironía: «Con 50 dólares hago tremendo inicio de verano en mi casa».

El evento, gestionado a través de Gaviota Tours, empresa estatal vinculada al conglomerado militar GAESA, desató una ola de críticas por representar una fiesta de lujo inaccesible para la mayoría de los cubanos, cuyo salario estatal promedio no supera los 5,000 pesos mensuales.

Los Pichy Boys calificaron estas fiestas de Varadero como un intento de la dictadura de «demostrar normalidad» en medio de la crisis.

¿Crees que este testimonio sobre la mesa en el VIP por 600 dólares es cierto o la cubana "estaba inflando"?

Ali cerró su video con una frase que resumió el sentir de muchos cubanos: «La gente anda grave en este país».