Sandro Castro promociona su fiesta de Inicio del Verano con almuerzo en Casa Dupont, jetski y un after llamado 'El Limón'

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Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, publicó este sábado en su cuenta de Instagram el programa de su fin de semana festivo en Varadero, titulado «El sendero del Vampirach», coincidiendo con la fiesta «Inicio del Verano 2K26» que se celebra en el Hotel Resonance Musique durante 72 horas seguidas.

El flyer que compartió en su historia de Instagram, acompañado del texto «Se pone bueno el inicio sigan viendo», detalla una agenda de lujo que incluye almuerzo en la Casa Dupont, atardecer en la marina, un «sendero hotelero para saludar a los conocidos», fiesta de playa nocturna y un after denominado «El Limón».

Captura de pantalla Instagram / @sandro_castrox

El nombre del after no pasa desapercibido: «El Limón» es el apodo con el que popularmente se ridiculiza al gobernante designado Miguel Díaz-Canel, en referencia a su célebre frase «la limonada es la base de todo», pronunciada durante una visita a una fábrica.

El domingo, el programa continúa con jetski en la base de la marina y marisquería para «matar la resaca».

El evento en el que se enmarca esta agenda es la «Fiesta Inicio del Verano 2K26», organizada por el proyecto audiovisual Fiesta Havana y Rey Puma en Varadero, con 72 horas continuas de música urbana cubana los días 29, 30 y 31 de mayo en el Hotel Resonance Musique.

El cartel artístico incluye a Yomil, Charly & Johayron, Ja Rulay, Talent Fuego, Velito el Bufón, Ya Ice Dilan, Hela Busador, Rey Tony y Un Titico.

Todo esto ocurre mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con apagones de hasta veinte horas diarias, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, e inflación desbordada.

Sandro Castro, que supera los 120,000 seguidores en Instagram, se ha convertido en una figura habitual de la polémica por el contraste entre su estilo de vida ostentoso y la realidad cotidiana de los cubanos.

En julio de 2025, la prensa italiana lo calificó como «símbolo del ocaso de la revolución» tras la difusión de videos suyos en una fiesta con espuma en un club nocturno.

En octubre de ese mismo año respondió públicamente a quienes lo cuestionan definiéndose como «revolucionario, pero no comunista», una fórmula que no ha hecho sino alimentar el debate sobre los privilegios heredados de la élite vinculada al poder en la isla.

En marzo de 2026, su entrevista en CNN provocó la reacción pública del senador Rick Scott, que arremetió contra la cadena por darle tribuna al nieto del dictador Fidel Castro.

Mientras miles de cubanos han sufrido represión por criticar o burlarse del régimen, y millones no tienen qué comer ni cómo pagar la luz, Sandro Castro anuncia su agenda del fin de semana con un latigazo a Díaz-Canel: destacando que su particular 'after party' se llama «El Limón».