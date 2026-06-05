EE.UU. advierte a quienes hagan negocios con GAESA, MININT y MINFAR

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió hoy una advertencia formal a personas y empresas no estadounidenses —incluidas instituciones financieras extranjeras— sobre los riesgos de sanciones por realizar transacciones con GAESA, el Ministerio del Interior (MININT) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba.

La entidad actualizó su lista de Nacionales Especialmente Designados con nuevas designaciones de alto perfil y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó la Pregunta Frecuente 1258, que establece con claridad que «a partir del 4 de junio de 2026, GAESA, MININT y MINFAR están bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva 14404», firmada por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026.

Después de ello, la oficina hizo esta advertencia, que es especialmente significativa porque extiende el riesgo de sanciones más allá de las tres entidades principales: «el riesgo de sanciones se extiende también a las transacciones con cualquier entidad en la que GAESA, MININT o MINFAR posean, directa o indirectamente, el 50% o más del capital», señala el documento.

La OFAC advierte además que «muchas de las entidades listadas en la Lista Restringida de Cuba son propiedad en un 50% o más de una de estas tres entidades y, por tanto, presentan el mismo riesgo de sanciones».

El organismo va más lejos y alerta de que «cualquier entidad de la Lista Restringida de Cuba que no esté bloqueada podría ser objeto de futuras acciones sancionatorias», por lo que «las personas que realicen transacciones con cualquier entidad de esa lista corren el riesgo de ser ellas mismas sancionadas por el Gobierno de EE.UU.»

Junto a la advertencia, la OFAC incorporó hoy a su lista de sancionados al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y a su esposa Lis Cuesta Peraza, nacida en Holguín en 1971.

También fueron designados Alejandro Castro Espín, alias «El Tuerto», hijo de Raúl Castro e identificado como figura central del aparato de inteligencia cubano, y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis, de 30 años y residente en La Habana.

Entre las entidades añadidas a la lista figuran el propio MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes AMISTUR Cuba S.A. —vinculada al ICAP— y la empresa minera Minera La Victoria S.A., con sede en el Miramar Business Center de La Habana.

Las nuevas designaciones se producen un día después del vencimiento del plazo que la OFAC había otorgado a empresas extranjeras para cerrar operaciones con GAESA antes de quedar expuestas a sanciones secundarias.

El MININT tiene un historial sancionatorio adicional: ya estaba bloqueado bajo el programa Global Magnitsky —Orden Ejecutiva 13818— desde enero de 2021, lo que refuerza la gravedad de operar con esa institución.

Las primeras designaciones bajo el EO 14404 se produjeron el 7 de mayo de 2026, cuando EE.UU. sancionó a GAESA y a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, junto a Moa Nickel S.A. El 18 de mayo, Washington amplió las sanciones a altos dirigentes de la inteligencia cubana y extendió las designaciones del MININT y la Policía Nacional Revolucionaria al marco del EO 14404.

La OFAC recomienda a todas las personas no estadounidenses «realizar una diligencia debida reforzada para adoptar un enfoque basado en el riesgo en sus transacciones con GAESA, MININT, MINFAR o cualquier entidad en la que posean, directa o indirectamente, el 50% o más del capital», y sugiere consultar fuentes del Gobierno de EE.UU., incluida la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado.