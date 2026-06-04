Mayeta revela su drama migratorio: En un limbo legal tras siete años en EE.UU.

Yosmany Mayeta, el periodista independiente cubano conocido por la consigna «¡Súbelo, Mayeta!», lleva siete años en Estados Unidos sin poder regularizar su estatus migratorio y enfrenta una corte decisiva en julio de 2026 que podría terminar en deportación.

Mayeta llegó a EE.UU. en 2019 con una visa J-1, obtenida gracias a una beca que ganó por su labor como periodista independiente en Cuba. El problema es que esa categoría migratoria es incompatible con la Ley de Ajuste Cubano sin un «perdón» del Departamento de Estado, y ese perdón nunca llegó.

«Llego en el año 2019 a través de una beca acá que me otorgaron, me gané por mi labor periodística en Cuba con una visa J-1, una visa muy, muy complicada. Vino la pandemia, una serie de contradicciones, y cuando decido aplicar a la Ley de Ajuste Cubano pensando que podrían otorgarme con facilidad la residencia, no fue así», explicó en entrevista con la periodista Tania Costa, de CiberCuba.

«En mi caso existe una excepción donde tenía que pedir un perdón y hasta ahora no he podido recibir el perdón. Pasó la primera corte y ahora en el próximo mes de julio es la segunda corte y decisiva», añadió.

Mayeta reveló su situación públicamente a través de un emotivo post en Facebook, un paso que, según sus propias palabras, le costó mucho dar.

«Siempre soy una persona que transmite la realidad del pueblo cubano, que les da voz a los que no se atreven a hablar, a los que no tienen voz. Y por supuesto, me tocó mucho poder hablar sobre mi situación», aclaró.

El periodista, miembro de la UNPACU desde 2011, denunció además una paradoja que considera inaceptable: mientras él permanece en un limbo legal, personas vinculadas al aparato represivo del régimen cubano obtienen la residencia permanente con facilidad.

«Es lamentable que personas que fueron y estuvieron ligadas con la cúpula comunista logren fácilmente... Esas personas no llegan con visa de estudiante, llegan o por parole humanitario o con visa B-1 o B-2, que por supuesto se quedan un año y un día irregular en Estados Unidos, y al año y un día se pueden aplicar a la residencia permanente y la adquieren con facilidad», señaló.

Tania Costa resumió la contradicción con dureza: «Vemos que los represores consiguen la green card a una velocidad que nosotros no nos explicamos cómo es posible eso. Y de pronto encuentro a Óscar Casanellas, por ejemplo, en un limbo migratorio. A ti, en un limbo migratorio. Señores, que estamos hablando de gente muy, muy, muy vista en Cuba».

El activista Óscar Casanellas también enfrenta incertidumbre migratoria en EE.UU., y denunció en mayo que dos represores implicados en su expulsión política ya tienen residencia legal en el país.

Ante la visibilización del caso de Mayeta, dos abogados de inmigración se ofrecieron a revisar su situación de forma gratuita: Liudmila Marcelo y Willy Allen.

Según Tania Costa, el propio Allen advirtió que el tema de la visa de estudiantes J-1 es muy difícil, es incompatible con la Ley de Ajuste Cubano, y que es una situación difícil. «Pero ya estamos en este punto, habrá que buscar una solución».

Mayeta agradeció públicamente el gesto de los abogados Liudmila Marcelo y Willy Allen por atender su caso, y a todas las personas que lo han compartido en redes sociales.

Las consecuencias de una deportación serían graves.

«Tristemente vine a estudiar, lo hice, y por supuesto retornarme a Cuba sería que nuevamente me hostigaran o me llevaran a prisión, como en muchos casos ha pasado», advirtió Mayeta, quien inició su activismo periodístico en 2011 junto a la UNPACU, la organización opositora liderada por José Daniel Ferrer, desterrado a Miami en octubre de 2025 tras años de prisión y hostigamiento.

La corte migratoria decisiva de Mayeta está fijada para julio de 2026.