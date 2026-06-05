Ciego de Ávila recicla 155 contenedores para convertirlos en viviendas ante la crisis habitacional

Hasta el momento se terminaron seis casas en el área de La Rodaja, en la capital provincial

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La provincia de Ciego de Ávila impulsa un programa para transformar 155 contenedores procedentes de parques solares en viviendas modulares, con seis casas ya terminadas en el área de La Rodaja y una veintena de estructuras en proceso de conversión, informó este martes el periódico oficial Invasor.

La fase inicial del proyecto se ubica en el antiguo emplazamiento del sanatorio de SIDA en La Rodaja, cabecera municipal de Ciego de Ávila, donde el plan prevé concentrar alrededor de 60 viviendas.

El programa se extenderá a 12 asentamientos en los 10 municipios de la provincia, con excepción de Florencia, apuntó la fuente.

Cada contenedor habilitado ofrece aproximadamente 26 metros cuadrados distribuidos en un cuarto pequeño, un cuarto matrimonial, baño sanitario, meseta con fregadero y un pequeño patio de servicio.

De acuerdo con el medio de prensa, para mitigar el calor tropical, las estructuras incorporan sobretechos de zinc separados de la cubierta y revestimientos interiores con materiales disponibles en el territorio.

Leiter Méndez Valdivia, subdirector de Vivienda de la provincia, explicó que las viviendas se colocan sobre pilotes de hormigón y se anclan mediante soldaduras. "Son viviendas aseguradas", afirmó al referirse a su resistencia ante fenómenos meteorológicos.

Las obras están a cargo de la mipyme Andy y la Empresa de Construcción y Montaje del Ministerio de la Construcción, con 65 trabajadores distribuidos en cinco brigadas.

El jefe de obra, Miguel Ángel Fernández Abreu, seguró que "velamos por la calidad de las labores constructivas y también por garantizar servicios como la evacuación de residuales mediante redes sanitarias soterradas, agua potable y electricidad".

El costo de conversión de cada contenedor ronda 1.830.000 pesos cubanos, cifra que supera la de otras viviendas en fases constructivas avanzadas y obliga a depender de la disponibilidad presupuestaria estatal.

El programa contempla convenios de pago ajustados a los ingresos de los futuros moradores, mientras el presupuesto estatal asume inicialmente una parte significativa de la inversión, subrayó Invasor.

Yuri Izaguirre González, intendente del municipio, precisó que el programa priorizará a familias vulnerables, como personas afectadas por eventos climatológicos, derrumbes, jóvenes egresados de casas sin amparo familiar, enfermos, adultos mayores y madres con varios hijos menores de edad.

El otorgamiento de las viviendas aún no se ha realizado; los expedientes son evaluados por las oficinas de Atención a la Población, la Dirección Municipal de Vivienda, delegados, técnicos y factores comunitarios.

El proyecto avileño se enmarca en un programa nacional que el régimen anunció desde mediados de 2025 para transformar más de 3.500 contenedores en viviendas, pero que el propio gobierno reconoció como fracasado en noviembre por la lentitud en la extracción y transformación de las estructuras.

Hasta abril último, solo se habían entregado 133 unidades en todo el país, mientras el déficit habitacional oficial supera las 929,000 viviendas y el 35 % del parque de aproximadamente 4,1 millones de unidades se encuentra en mal o regular estado.

Las críticas técnicas al modelo son constantes. El arquitecto Abel Tablada, de la Universidad Tecnológica de La Habana, advirtió en mayo que los contenedores metálicos "pueden convertirse en un horno bajo las condiciones del trópico", y calificó el programa como "una solución temporal y de emergencia" que no debe confundirse con un plan habitacional a largo plazo.

Vecinos del Cerro y de Guantánamo han denunciado filtraciones, fallas eléctricas y falta de aislamiento térmico en unidades ya entregadas, en un país que padece apagones de más de 20 horas diarias, lo que agrava las condiciones de habitabilidad en estructuras metálicas expuestas al sol.